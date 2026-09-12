ЄК схвалила понад 6 млрд євро на ППО та дрони для України

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
12 вересня 2026, 13:16

ЄК схвалила понад 6 млрд євро на ППО та дрони для України

Єврокомісія схвалила виділення Україні додаткових 6,1 млрд євро на закупівлю засобів протиповітряної та протиракетної оборони, боєприпасів, безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Про це виконавчий орган Євросоюзу повідомив у п'ятницю, 11 вересня, пише DW.

Єврокомісія схвалила виділення Україні додаткових 6,1 млрд євро на закупівлю засобів протиповітряної та протиракетної оборони, боєприпасів, безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що це дозволить Україні

Рішення дозволить Україні закуповувати й американські ракети-перехоплювачі PAC-3 (Patriot Advanced Capability- 3) для систем Patriot. «Тепер Україна також може придбати необхідне обладнання Patriot, щоб краще захищати своє небо від невибіркових атак росії», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Кошти виділять із кредиту ЄС на підтримку України (Ukraine Support Loan) обсягом 90 млрд євро на 2026−2027 роки. Із цієї суми 60 млрд євро призначені для оборонних потреб, ще 30 млрд — для бюджетної підтримки України.

Як Україна може отримати PAC-3 до зими

За словами єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, Україна намагатиметься отримати якнайбільше ракет-перехоплювачів PAC-3 до настання зими.

Один з варіантів — країни, які мають PAC-3 для Patriot, передадуть Україні ракети з власних запасів, а пізніше отримають ті поставки, що призначалися Києву, заплановані на 2027 рік. За словами Кубілюса, Україна вже має розуміння чи домовленості з різними постачальниками та країнами ЄС про постачання PAC-3 наступного року.

«Наскільки ми розуміємо, НАТО також дуже активно працює над цим. Я сподіваюся, що це справді вдасться ефективно реалізувати», — заявив Кубілюс на пресконференції у Брюсселі.

Для фінансування нового пакета Єврокомісія погодила п'ять винятків зі стандартних умов Ukraine Support Loan, які передбачають насамперед купівлю озброєнь в Європі. Три винятки стосуються вироблених в Україні безпілотників та комплектуючих, вартість яких перевищує встановлені граничні значення, ще два — американського обладнання, насамперед ракет PAC-3, що було дозволено днями. Американське озброєння можна буде закуповувати, зокрема, через координований НАТО механізм PURL.

Євросоюз розподілив усі кошти на оборону України на 2026 рік

З новим рішенням Єврокомісія розподілила всі 28,3 млрд євро, передбачені в рамках Ukraine Support Loan на оборонну підтримку України в 2026 році. Для цих коштів вже визначено конкретні закупівлі, постачальники, необхідну кількість продукції та строки реалізації.

З них 8,35 млрд євро вже виплачено, наступні виплати, за даними Єврокомісії, відбудуться найближчим часом. Перед перерахуванням коштів ЄК перевіряє контракти на відповідність умовам кредиту та правилам закупівель, узгодженим із країнами ЄС.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами