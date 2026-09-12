ЄК схвалила понад 6 млрд євро на ППО та дрони для України

Єврокомісія схвалила виділення Україні додаткових 6,1 млрд євро на закупівлю засобів протиповітряної та протиракетної оборони, боєприпасів, безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби. Про це виконавчий орган Євросоюзу повідомив у п'ятницю, 11 вересня, пише DW.

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Що це дозволить Україні

Рішення дозволить Україні закуповувати й американські ракети-перехоплювачі PAC-3 (Patriot Advanced Capability- 3) для систем Patriot. «Тепер Україна також може придбати необхідне обладнання Patriot, щоб краще захищати своє небо від невибіркових атак росії», — заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Кошти виділять із кредиту ЄС на підтримку України (Ukraine Support Loan) обсягом 90 млрд євро на 2026−2027 роки. Із цієї суми 60 млрд євро призначені для оборонних потреб, ще 30 млрд — для бюджетної підтримки України.

Як Україна може отримати PAC-3 до зими

За словами єврокомісара з питань оборони та космосу Андрюса Кубілюса, Україна намагатиметься отримати якнайбільше ракет-перехоплювачів PAC-3 до настання зими.

Один з варіантів — країни, які мають PAC-3 для Patriot, передадуть Україні ракети з власних запасів, а пізніше отримають ті поставки, що призначалися Києву, заплановані на 2027 рік. За словами Кубілюса, Україна вже має розуміння чи домовленості з різними постачальниками та країнами ЄС про постачання PAC-3 наступного року.

«Наскільки ми розуміємо, НАТО також дуже активно працює над цим. Я сподіваюся, що це справді вдасться ефективно реалізувати», — заявив Кубілюс на пресконференції у Брюсселі.

Для фінансування нового пакета Єврокомісія погодила п'ять винятків зі стандартних умов Ukraine Support Loan, які передбачають насамперед купівлю озброєнь в Європі. Три винятки стосуються вироблених в Україні безпілотників та комплектуючих, вартість яких перевищує встановлені граничні значення, ще два — американського обладнання, насамперед ракет PAC-3, що було дозволено днями. Американське озброєння можна буде закуповувати, зокрема, через координований НАТО механізм PURL.

Євросоюз розподілив усі кошти на оборону України на 2026 рік

З новим рішенням Єврокомісія розподілила всі 28,3 млрд євро, передбачені в рамках Ukraine Support Loan на оборонну підтримку України в 2026 році. Для цих коштів вже визначено конкретні закупівлі, постачальники, необхідну кількість продукції та строки реалізації.

З них 8,35 млрд євро вже виплачено, наступні виплати, за даними Єврокомісії, відбудуться найближчим часом. Перед перерахуванням коштів ЄК перевіряє контракти на відповідність умовам кредиту та правилам закупівель, узгодженим із країнами ЄС.