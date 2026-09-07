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7 вересня 2026, 19:18

€90 млрд кредиту та нові потреби: ЄС оцінить фінанси України

Україна та Європейська комісія найближчими днями та тижнями проведуть додаткові консультації щодо фінансових потреб країни у 2026−2027 роках. Сторони мають визначити, скільки коштів необхідно залучити та з яких джерел їх можна отримати.

Україна та Європейська комісія найближчими днями та тижнями проведуть додаткові консультації щодо фінансових потреб країни у 2026−2027 роках.

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Наразі остаточний обсяг фінансового дефіциту України не визначений. Про це заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі.

ЄС спочатку оцінить реальні потреби України

Нові консультації продовжать нещодавню розмову єврокомісара з питань економіки Валдіса Домбровскіса та прем'єр-міністра України Сергія Корецького. Під час неї сторони обговорили бюджетну та фінансову ситуацію України на найближчі два роки.

За словами Уйварі, зараз Єврокомісія прагне отримати чітку оцінку фінансового стану України, після чого визначатиме можливі механізми покриття потреб.

Окремо обговорювалося виконання Україною реформ, необхідних для отримання фінансування в межах запланованого кредиту ЄС на €90 млрд. Водночас у Єврокомісії поки не підтверджують, що Київ офіційно звернувся щодо дострокового отримання коштів за цією програмою.

Україні потрібно ще мільярди доларів

У 2026 році загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні оцінюється у $45 млрд. Із цієї суми $11,6 млрд уже було виплачено, а наступні транші очікуються найближчими тижнями.

За даними української влади, підтверджене зовнішнє фінансування на 2026 рік становить близько $35 млрд, тобто залишається потреба приблизно у $10 млрд.

Водночас оцінки майбутнього дефіциту відрізняються. Міністерство фінансів прогнозує дефіцит державного бюджету наступного року на рівні €16 млрд, тоді як Національний банк оцінює потребу у зовнішньому фінансуванні в $12,7 млрд.

ЄС очікує більшої підтримки від інших партнерів

Під час консультацій Україна та ЄС також наголосили на необхідності збільшення фінансової та оборонної допомоги з боку інших міжнародних партнерів.

Одним із найбільших нових внесків стала обіцянка Норвегії надати Україні $9 млрд у 2027 році.

Водночас обсяг майбутньої підтримки США залишається невизначеним. Наразі Україна отримує американське фінансування в межах програми ERA, кошти для якої забезпечуються доходами від заморожених російських активів.

Читайте також: ЄС переказав Україні ще 3,9 мільярди євро: куди підуть гроші

Окремо обговорюють російські активи

Ще одним джерелом потенційного фінансування залишаються заморожені російські активи. Питання їх використання порушив під час розмови український прем'єр.

У Єврокомісії підтвердили, що це питання залишається на порядку денному. Водночас зараз Брюссель зосереджений передусім на реалізації вже погоджених фінансових програм.

Остаточну картину фінансових потреб України на 2026−2027 роки ЄС планує сформувати після додаткових консультацій та врахування висновків місії Міжнародного валютного фонду.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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