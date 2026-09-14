Куди йдуть гроші: у яких країнах Україна найчастіше шукає сліди можливого відмивання коштів

За 2022−2024 роки Держфінмоніторинг підготував 1 378 матеріалів щодо підозр у відмиванні коштів. Найчастіше у таких справах Україна зверталася по інформацію до Польщі, Болгарії, Туреччини, ОАЕ та США. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

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Ця географія показує: фінансові розслідування вже давно не обмежуються українською юрисдикцією.

Кошти можуть проходити через рахунки, компанії, платіжні інструменти та активи в кількох країнах. Тому без міжнародного обміну інформацією встановити повний маршрут грошей часто неможливо.

Які справи найчастіше потрапляли у фокус фінансової розвідки

Аналіз вихідних матеріалів Держфінмоніторингу за 2022−2024 роки показує, на яких напрямах була зосереджена основна увага фінансової розвідки.

Найбільша кількість матеріалів стосувалася підозр у відмиванні коштів — 1 378.

Ще 810 матеріалів були пов’язані з фінансуванням дій проти безпеки держави, тероризмом та санкційними питаннями.

Корупції у публічному секторі стосувався 781 матеріал.

Інші напрями ризиків

Окремий значний блок становили операції за участю політично значущих осіб — 537 матеріалів.

Щодо ухилення від оподаткування було підготовлено 361 матеріал.

Щодо оборонного комплексу та ВПК — 245 матеріалів.

Щодо фінансових технологій і віртуальних активів — 166 матеріалів.

Ці цифри фактично показують структуру ризиків, з якими сьогодні працює українська фінансова розвідка.

Йдеться не лише про класичне відмивання коштів, а й про корупційні доходи, податкові злочини, фінансування діяльності проти держави, санкційні обмеження, оборонні закупівлі, криптоактиви та операції PEP.

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Чому деякі ризики можуть бути недооціненими

Водночас у цій статистиці є ще одна важлива деталь. Донорська допомога, торгівля людьми та кіберзлочини представлені у вихідних матеріалах значно менше.

Це не обов’язково означає, що ризики в цих сферах є низькими.

Швидше, це питання того, наскільки ефективно система сьогодні виявляє відповідні фінансові потоки, отримує первинну інформацію та перетворює її на матеріали для правоохоронних органів.

Чому міжнародна співпраця критична

Особливо важливо дивитися на міжнародну складову.

Якщо кошти залишили Україну і далі пройшли через Польщу, Болгарію, Туреччину, ОАЕ чи США, без швидкого обміну фінансовою інформацією розслідування фактично зупиняється на кордоні.

Тому спроможність Держфінмоніторингу працювати з іноземними підрозділами фінансової розвідки напряму впливає на результат.

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Йдеться про здатність не просто побачити підозрілу операцію в Україні, а простежити подальший рух коштів і, за наявності підстав, знайти та повернути активи.