Майданчик дата-центру «Парковий» зазнав критичних пошкоджень після ударів рф та повністю припинив свою роботу. Про це повідомили в компанії.
Дата-центр Парковий припинив роботу через обстріли рф
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Що відомо
«У результаті серії ударів з боку рф станом
Дані клієнтів розгорнуто на резервних майданчиках у ЄС.
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Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що російські війська повторно атакували дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova.net у Києві. Через удар виникли проблеми в роботі сервісів, зокрема перебої з доступом до інтернету у частини клієнтів. Згодом стало відомо, що дата-центр Cosmonova у Києві припинив роботу.
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