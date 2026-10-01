Дата-центр Парковий припинив роботу через обстріли рф

Майданчик дата-центру «Парковий» зазнав критичних пошкоджень після ударів рф та повністю припинив свою роботу. Про це повідомили в компанії.

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Що відомо

«У результаті серії ударів з боку рф станом на 01.10.2026 р. майданчик Датацентру „ПАРКОВИЙ“ у Києві зазнав критичних пошкоджень і повністю припинив свою роботу. Відновлення сервісів на цьому майданчику неможливе», — йдеться в повідомленні.

Дані клієнтів розгорнуто на резервних майданчиках у ЄС.

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Нагадаємо

Раніше повідомлялося, що російські війська повторно атакували дата-центр телекомунікаційного оператора Cosmonova.net у Києві. Через удар виникли проблеми в роботі сервісів, зокрема перебої з доступом до інтернету у частини клієнтів. Згодом стало відомо, що дата-центр Cosmonova у Києві припинив роботу.