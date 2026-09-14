Клієнти àбанку, які отримали акційну пропозицію в застосунку àbank24, можуть взяти участь у спеціальній пропозиції та отримати винагороду за користування переказами Payoneer.
àбанк дарує 300 грн кешбеку за три перекази Payoneer
До 7 грудня 2026 року потрібно отримати три перекази Payoneer через àbank24, і після виконання всіх умов клієнту буде нараховано кешбек.
Умови акційної пропозиції:
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необхідно здійснити 3 перекази Payoneer до 07.12.2026 включно;
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сума кожного переказу має становити не менше 100 USD, 100 EUR або 4 500 грн;
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кешбек виплачується одноразово в розмірі 300 грн після виконання умов акції.
Після виконання всіх умов клієнт отримає одноразовий кешбек у розмірі 300 грн. Переглянути нарахований кешбек можна в àbank24 у меню «Кешики».
Як отримати переказ?
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Відкрийте àbank24.
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Перейдіть у «Інше» → «Міжнародні перекази».
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Оберіть Payoneer.
Саме так àбанк поєднує зручні фінансові рішення з додатковими можливостями для своїх клієнтів. àбанк прагне, щоб користування сервісами було простим, зрозумілим та вигідним, а кожна нова пропозиція давала ще більше переваг.
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