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14 вересня 2026, 10:00

àбанк дарує 300 грн кешбеку за три перекази Payoneer

Клієнти àбанку, які отримали акційну пропозицію в застосунку àbank24, можуть взяти участь у спеціальній пропозиції та отримати винагороду за користування переказами Payoneer.

Клієнти àбанку, які отримали акційну пропозицію в застосунку àbank24, можуть взяти участь у спеціальній пропозиції та отримати винагороду за користування переказами Payoneer.

До 7 грудня 2026 року потрібно отримати три перекази Payoneer через àbank24, і після виконання всіх умов клієнту буде нараховано кешбек.

Умови акційної пропозиції:

  • необхідно здійснити 3 перекази Payoneer до 07.12.2026 включно;

  • сума кожного переказу має становити не менше 100 USD, 100 EUR або 4 500 грн;

  • кешбек виплачується одноразово в розмірі 300 грн після виконання умов акції.

Після виконання всіх умов клієнт отримає одноразовий кешбек у розмірі 300 грн. Переглянути нарахований кешбек можна в àbank24 у меню «Кешики».

Як отримати переказ?

  1. Відкрийте àbank24.

  2. Перейдіть у «Інше» → «Міжнародні перекази».

  3. Оберіть Payoneer.

Саме так àбанк поєднує зручні фінансові рішення з додатковими можливостями для своїх клієнтів. àбанк прагне, щоб користування сервісами було простим, зрозумілим та вигідним, а кожна нова пропозиція давала ще більше переваг.

Джерело: àбанк
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