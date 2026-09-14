àбанк дарує 300 грн кешбеку за три перекази Payoneer

Клієнти àбанку, які отримали акційну пропозицію в застосунку àbank24, можуть взяти участь у спеціальній пропозиції та отримати винагороду за користування переказами Payoneer.

До 7 грудня 2026 року потрібно отримати три перекази Payoneer через àbank24, і після виконання всіх умов клієнту буде нараховано кешбек.

Умови акційної пропозиції:

необхідно здійснити 3 перекази Payoneer до 07.12.2026 включно;

сума кожного переказу має становити не менше 100 USD, 100 EUR або 4 500 грн ;

кешбек виплачується одноразово в розмірі 300 грн після виконання умов акції.

Після виконання всіх умов клієнт отримає одноразовий кешбек у розмірі 300 грн. Переглянути нарахований кешбек можна в àbank24 у меню «Кешики».

Як отримати переказ?

Відкрийте àbank24. Перейдіть у «Інше» → «Міжнародні перекази». Оберіть Payoneer.

Саме так àбанк поєднує зручні фінансові рішення з додатковими можливостями для своїх клієнтів. àбанк прагне, щоб користування сервісами було простим, зрозумілим та вигідним, а кожна нова пропозиція давала ще більше переваг.