Картки Pokémon здатні стати світовою валютою у разі настання глобального апокаліпсису

Колекційні картки з Покемонами можуть перетворитися на нову міжнародну валюту у разі настання апокаліпсису. Таку незвичайну думку висловив інвестор Пітер Левін, пише портал ChannelNews .

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Що говорить інвестор

За словами венчурного капіталіста, в умовах фінансової системи, що обвалилася, саме ці предмети колекціонування швидко замінять традиційні гроші.

Засновник фонду Griffin Gaming Partners додав, що тримає в особистій колекції понад півмільйона карток. Левін упевнений, що їхня прибутковість на довгій дистанції випереджає класичні акції.

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Аналітики Card Ladder раніше підрахували, що вартість карток Pokémon з 2004 по 2025 рік зросла приблизно на 3821%, випередивши індекс S&P 500 та папери великих технологічних корпорацій.

Чому карти Pokémon коштують сотні та тисячі доларів

Популярність Pokémon-карток пояснюється поєднанням декількох факторів.

По-перше, це величезна аудиторія самої франшизи, яка існує з 1990-х років. Люди, які збирали картки в дитинстві, у дорослому віці повертаються в колекціонування вже з більшою купівельною спроможністю.

По-друге, частина карток випускається обмеженими тиражами. Рідкісність, стан картки, її вік і попит серед колекціонерів можуть істотно впливати на ціну.

По-третє, працює ефект «розпакування». Покупець не завжди знає, яка картка опиниться у його пачці. Це перетворює звичайну покупку на своєрідну лотерею та добре працює у форматі прямих трансляцій.

Окремий сегмент складають картки, які професійні компанії оцінюють та запечатують у захисних корпусах. Для рідкісних екземплярів найвищої якості це значно підвищує колекційну вартість.

Схожа модель існує і в інших колекційних категоріях — спортивних картках, коміксах, фігурках та інших предметах попкультури. Їхня ціна залежить не від матеріальної вартості самого предмета, а від рідкості, стану, походження, попиту та готовності колекціонерів платити.