Хлопець покинув колледж і заробив $7,8 млн на продажі карток Pokémon, — Business Insider

Американець Андрес Фернандес перетворив захоплення картками Pokémon на бізнес із багатомільйонним оборотом. Заснована ним компанія MintlyCollects у 2025 році продала колекційних карток та іншої продукції на $7,8 млн , розповідає Business Insider .

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Бізнес працює переважно через стримінгову платформу Whatnot, де користувачі можуть купувати товари під час прямих трансляцій. Два акаунти MintlyCollects на платформі мають близько 500 тисяч підписників.

Ще у 2024 році обсяг продажів компанії становив $3,7 млн. Таким чином, за рік він збільшився більш ніж удвічі. На 2026 рік Фернандес розраховує довести показник до $10−11 млн.

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Бізнес почався з пачки карток за $5

Фернандес зацікавився Pokémon ще в дитинстві, але спочатку не був колекціонером. Поворотним моментом став подарунок молодшому двоюрідному брату.

Він купив пачку карток приблизно за $5. Під час розпакування з неї випала картка, яку на той момент оцінювали приблизно у $100. Після цього Фернандес почав активно купувати та відкривати набори Pokémon.

На той час він працював у закусочній із зарплатою близько $10 на годину. Щоб монетизувати своє захоплення, почав створювати контент про Pokémon у соцмережах.

Згодом його аудиторія зросла приблизно до 30 тисяч підписників, після чого він почав продавати товари під час трансляцій в Instagram.

У 2020 році Фернандес приєднався до Whatnot і став одним із перших продавців Pokémon на платформі. Щоб розвивати власний бізнес хлопець покинув навчання у колледжі. Він вирішив, що практичні знання про бізнес стануть йому більш корисними, ніж теорія.

$150 000 на першу велику закупівлю

Перші два-три роки підприємець працював практично сам: проводив трансляції шість днів на тиждень, пакував замовлення та відправляв їх покупцям.

Згодом він залучив до бізнесу родичів і друзів. Модель передбачала виплати комісійних за успішні продажі під час трансляцій.

Одним із найбільших кроків стала закупівля запечатаної продукції на $150 тисяч. Після цього Фернандес почав активно масштабувати команду.

Зараз у MintlyCollects працюють 10 стримерів. Один акаунт компанії може вести трансляції понад 20 годин на добу, другий — близько 15 годин.

Чому картки Pokémon коштують сотні й тисячі доларів

Популярність Pokémon-карток пояснюється поєднанням кількох факторів.

По-перше, це величезна аудиторія самої франшизи, яка існує з 1990-х років. Люди, які збирали картки в дитинстві, у дорослому віці повертаються до колекціонування вже з більшою купівельною спроможністю.

По-друге, частина карток випускається обмеженими тиражами. Рідкісність, стан картки, її вік і попит серед колекціонерів можуть суттєво впливати на ціну.

По-третє, працює ефект «розпакування». Покупець не завжди знає, яка картка опиниться в його пачці. Це перетворює звичайну покупку на своєрідну лотерею та добре працює у форматі прямих трансляцій.

Окремий сегмент становлять картки, які професійні компанії оцінюють і запечатують у захисні корпуси. Для рідкісних екземплярів найвищої якості це може суттєво підвищувати колекційну вартість.

Схожа модель існує і в інших колекційних категоріях — спортивних картках, коміксах, фігурках та інших предметах попкультури. Їхня ціна залежить не від матеріальної вартості самого предмета, а від рідкісності, стану, походження, попиту та готовності колекціонерів платити.

Pokémon перетворив колекціонування на великий ринок

Історія MintlyCollects демонструє, як традиційне колекціонування змінилося завдяки соцмережам і прямим трансляціям.

Раніше продавцю потрібно було знайти магазин або майданчик для оголошень. Тепер він може одночасно демонструвати товар, відкривати пачки перед аудиторією та проводити продажі в режимі реального часу.

Для Фернандеса ця модель перетворила хобі на бізнес із мільйонними продажами. У 2024 році компанія реалізувала продукції на $3,7 млн, у 2025-му — вже на $7,8 млн. Наступна ціль підприємця — перевищити $10 млн продажів у 2026 році.