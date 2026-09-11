Blockstream погрожує хакерам правоохоронцями та біржами: нові деталі атаки на Liquid

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
11 вересня 2026, 15:25

Blockstream погрожує хакерам правоохоронцями та біржами: нові деталі атаки на Liquid

Компанія Blockstream, яка розвиває інфраструктуру для Bitcoin, відмовилася виконувати вимоги хакерів, які після нещодавньої атаки на Liquid Network утримують частину викрадених біткоїнів. Про це повідомляє Cointelegraph.

Компанія Blockstream, яка розвиває інфраструктуру для Bitcoin, відмовилася виконувати вимоги хакерів, які після нещодавньої атаки на Liquid Network утримують частину викрадених біткоїнів.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові подробиці інциденту свідчать, що зловмисники, які називають себе «білими капелюхами», вимагали від Blockstream викуп за повернення коштів. Компанія заявила, що не погодиться на такі умови.

Про вимогу стало відомо після повідомлення генерального директора Jan3 та колишнього директора зі стратегії Blockstream Самсона Моу.

За його словами, хакери вимагали від Blockstream виплатити 10% від суми угоди власними коштами. Водночас вони попередили, що без виплати власники активів у Liquid можуть зазнати збитків приблизно на 15%.

Blockstream не погодилася на ці умови та закликала нападників добровільно повернути біткоїни, які залишаються у них.

Blockstream погрожує відстежувати викрадені BTC

Якщо кошти не повернуть, компанія планує залучити правоохоронні органи, криптобіржі, постачальників сервісів та фахівців із блокчейн-криміналістики.

Їх мають використати для відстеження руху активів і встановлення осіб, причетних до атаки.

Нагадаємо, що інцидент стався 6 вересня, коли Liquid Network, біткоїн-сайдчейн, призупинив роботу після виведення близько 4000 BTC із федеративного гаманця. На той момент їхня вартість оцінювалася приблизно у $320 млн.

Пізніше нападники повернули близько 3400 BTC. Після цього Blockstream повідомила про оновлення відповідних вузлів мосту, однак близько 598 BTC залишилися неповернутими.

Читайте також: Злам Liquid Network: навіщо хакери повернули 3400 BTC після атаки


У четвер Liquid відновив виробництво блоків після екстреного оновлення програмного забезпечення. Водночас операції з біткоїнами — введення активів у мережу та їхнє виведення — залишалися призупиненими.

Тепер Blockstream фактично поставила хакерам ультиматум: повернути решту біткоїнів без виплати викупу або зіткнутися зі спільними діями компанії, правоохоронців, бірж та блокчейн-аналітиків щодо пошуку активів і встановлення винних.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами