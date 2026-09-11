Blockstream погрожує хакерам правоохоронцями та біржами: нові деталі атаки на Liquid

Компанія Blockstream, яка розвиває інфраструктуру для Bitcoin , відмовилася виконувати вимоги хакерів, які після нещодавньої атаки на Liquid Network утримують частину викрадених біткоїнів. Про це повідомляє Cointelegraph.

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Нові подробиці інциденту свідчать, що зловмисники, які називають себе «білими капелюхами», вимагали від Blockstream викуп за повернення коштів. Компанія заявила, що не погодиться на такі умови.

Про вимогу стало відомо після повідомлення генерального директора Jan3 та колишнього директора зі стратегії Blockstream Самсона Моу.

За його словами, хакери вимагали від Blockstream виплатити 10% від суми угоди власними коштами. Водночас вони попередили, що без виплати власники активів у Liquid можуть зазнати збитків приблизно на 15%.

Blockstream не погодилася на ці умови та закликала нападників добровільно повернути біткоїни, які залишаються у них.

Blockstream погрожує відстежувати викрадені BTC

Якщо кошти не повернуть, компанія планує залучити правоохоронні органи, криптобіржі, постачальників сервісів та фахівців із блокчейн-криміналістики.

Їх мають використати для відстеження руху активів і встановлення осіб, причетних до атаки.

Нагадаємо, що інцидент стався 6 вересня, коли Liquid Network, біткоїн-сайдчейн, призупинив роботу після виведення близько 4000 BTC із федеративного гаманця. На той момент їхня вартість оцінювалася приблизно у $320 млн.

Пізніше нападники повернули близько 3400 BTC. Після цього Blockstream повідомила про оновлення відповідних вузлів мосту, однак близько 598 BTC залишилися неповернутими.

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У четвер Liquid відновив виробництво блоків після екстреного оновлення програмного забезпечення. Водночас операції з біткоїнами — введення активів у мережу та їхнє виведення — залишалися призупиненими.

Тепер Blockstream фактично поставила хакерам ультиматум: повернути решту біткоїнів без виплати викупу або зіткнутися зі спільними діями компанії, правоохоронців, бірж та блокчейн-аналітиків щодо пошуку активів і встановлення винних.