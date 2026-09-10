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10 вересня 2026, 16:03

$2,6 трлн крипторинку: ОАЕ різко піднялися у світовому рейтингу

Об'єднані Арабські Емірати різко посилили позиції серед країн, які залучають власників криптовалют та цифровий бізнес. У Henley Crypto Adoption Index 2026 ОАЕ піднялися з п’ятого на друге місце, поступившись лише Сінгапуру, який утримує лідерство четвертий рік поспіль.

Об'єднані Арабські Емірати різко посилили позиції серед країн, які залучають власників криптовалют та цифровий бізнес.

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До першої п’ятірки також увійшли Гонконг, США та Швейцарія. Рейтинг охоплює 36 країн і оцінює їх за більш ніж 900 показниками, серед яких регулювання, податки, інфраструктура, економічні умови, інновації та рівень використання криптовалют.

Чому ОАЕ випередили Швейцарію та США

Головною перевагою Еміратів стала податкова політика. Країна отримала максимальні 10 балів із 10 за податкову привабливість. Henley & Partners зазначає, що в ОАЕ відсутній податок на торгівлю криптовалютами, стейкінг і майнінг для відповідних категорій операцій.

Водночас податковий режим для компаній має окремі правила, тому відсутність податку на певні операції фізичних осіб не означає повної відсутності корпоративного оподаткування.

Важливим фактором стала і регуляторна інфраструктура. Дубай у 2022 році створив окремого регулятора віртуальних активів — VARA, а в інших фінансових центрах ОАЕ діють власні режими регулювання цифрових активів. Це дозволяє країні конкурувати за криптобізнес не лише низькими податками, а й більш зрозумілими правилами роботи.

Крипторинок оцінюють у $2,6 трлн

За даними нового Crypto Wealth Report 2026, станом на 31 серпня загальна капіталізація крипторинку становила $2,6 трлн, з яких близько $1,6 трлн припадало на Bitcoin.

У світі нараховується:

  • 135 694 криптомільйонери — люди з цифровими активами на суму від $1 млн;

  • 92 272 біткоїн-мільйонери;

  • 290 криптоцентимільйонерів із активами понад $100 млн;

  • 23 криптомільярдери.

При цьому Henley & Partners підкреслює, що ці показники є оцінкою на конкретну дату та розраховуються на основі блокчейн- і ринкових даних.


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Перська затока посилює конкуренцію за криптокапітал

Підйом ОАЕ відбувається на тлі загострення глобальної конкуренції за заможних власників цифрових активів. Для них важливими стають не лише прибутковість інвестицій, а й податкові правила, регуляторна визначеність, можливість переміщення капіталу та умови проживання.

ОАЕ також мають найвищий серед країн показник Wealth Mobility Competitiveness — 85,3 бала зі 100. У цьому рейтингу вони випередили Сінгапур, Нову Зеландію та інші популярні юрисдикції для міжнародного капіталу.

Водночас Сінгапур зберіг перше місце завдяки найвищій оцінці за інновації та технології. Гонконг посів третю позицію завдяки сильній інфраструктурі та економічним факторам, США — четверту, отримавши максимальну оцінку за поширення криптовалют серед населення.

Таким чином, ОАЕ дедалі активніше позиціонують себе не просто як юрисдикцію з низьким оподаткуванням, а як глобальний центр для криптовалютного бізнесу та власників цифрового капіталу.

Джерело: Мінфін
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