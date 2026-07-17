У США вийшов крипто-ETF з кошиком різних монет, Visa запускає платформу для стейблкоїнів: що нового

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У США вийшов перший крипто-ETF з кошиком різних монет

У США стартували торги акціями T. Rowe Price Active Crypto ETF (TKNZ) — першого в країні спотового біржового фонду, який інвестує не в один конкретний актив (як-от лише біткоїн чи ефір), а в цілий кошик криптовалют. Лістинг фонду розпочався 16 липня 2026 року на біржі NYSE Arca.

Компанія T. Rowe Price намагалася запустити цей революційний продукт ще з жовтня 2025 року, а Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) дала зелене світло на лістинг у червні 2026 року.

Оскільки ETF є активно керованим, його структуру оператор визначатиме вручну. Склад кошика може змінюватися доволі швидко та гнучко. Фонд має право інвестувати в біткоїн, Ethereum, Solana, XRP, Cardano, Avalanche, Dogecoin, Chainlink, Litecoin, SUI та інші монети.

За даними аналітика Bloomberg Intelligence Еріка Балчунаса, на старті активи розподілилися так:

Bitcoin (BTC) — 40,75%;

Ethereum (ETH) — 18,42%;

Binance Coin (BNB) — 11,01%;

Інші альткоїни — від 1% до 10% на кожен актив.

Кастодіаном обрано Anchorage Digital Bank. До кінця травня 2027 року комісія за управління фондом становитиме 0,75%, після чого вона зросте до 0,9%.

Фонд TKNZ зареєстрували як інвестиційну компанію за законом 1940 року. Це важлива деталь для інвесторів, адже така структура передбачає менший рівень державних гарантій та захисту порівняно зі звичними спотовими біткоїн- та ефіріум-ETF, які створювалися за жорсткішим Законом про цінні папери 1933 року.

Visa запускає єдину платформу для роботи зі стейблкоїнами

Платіжний гігант Visa презентував корпоративне рішення Visa Stablecoin Platform (VSP). Це єдине середовище, яке дозволить банкам, фінтех-компаніям та криптосервісам випускати, зберігати, переказувати та погашати стейблкоїни під прямим управлінням платіжної системи.

На етапі обмеженого бета-тестування, яке вже стартувало для окремих клієнтів, першим підтримуваним активом стане Open USD (OUSD) — новий стейблкоїн від проєкту Open Standard.

Нова платформа VSP об'єднує в собі всі необхідні інструменти для роботи з цифровими доларами «під ключ». Серед ключових опцій:

Повний життєвий цикл токенів: можливість випускати та спалювати/погашати стейблкоїни Open USD.

Безпечне зберігання та транзакції: сервіси переказів і збереження активів.

Вбудовані гаманці: функція Wallet-as-a-Service, яка дозволяє партнерам створювати власні ончейн-гаманці.

Зв'язок із традиційними фінансами: безшовна інтеграція з банківськими рахунками клієнтів.

Посилена безпека: багаторівневе схвалення операцій, детальні журнали аудиту та використання списків дозволених адрес.

Окрім цього, нова VSP повністю сумісна з іншими продуктами компанії — інфраструктурою для стейблкоїн-розрахунків, традиційними картками Visa та системою міжнародних переказів.

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Ethereum обійшов біткоїн за тижневими темпами зростання на тлі перетоку капіталу в ETF

За даними TradingView, за останні сім днів Ethereum продемонстрував помітне зростання на 8,3%, тоді як біткоїн додав лише 3%. Головним драйвером такої розбіжності став нерівномірний рух інвестиційного капіталу в американських спотових ETF на базі цих двох найбільших криптовалют.

Попри загальний тижневий плюс, на добовому графіку обидві монети дещо просіли: біткоїн втратив 0,9%, а Ethereum — 1,6%. Напередодні обидва активи активно зростали завдяки позитивній статистиці щодо інфляції в США, проте настрій інвесторам зіпсував новий виток геополітичної напруги.

Удари, якими 16 липня 2026 року знову обмінялися США та Іран, змусили багатьох гравців зафіксувати прибутки, що створило тиск як на фондовий, так і на криптовалютний ринки.

Ключова причина тижневого домінування Ethereum полягає у протилежних векторах руху капіталу в біржових фондах:

Відтік із Bitcoin-ETF: за останній тиждень фонди на базі першої криптовалюти втратили $135,77 млн.

Приплив в Ethereum-ETF: фонди на базі ефіру, навпаки, зафіксували чистий приплив у розмірі $96,76 млн.

Якщо проаналізувати тенденцію з початку липня, то розрив виглядає ще суттєвішим. За три тижні спотові біткоїн-ETF втратили $465 млн, тоді як в Ethereum-ETF інвестори вклали додаткові $167,51 млн.

Ledger представила інструменти Agent Stack: ШІ зможе працювати з криптогаманцями

Компанія Ledger відкрила доступ до інструментарію Agent Stack, розробленого для інтеграції штучного інтелекту з апаратними криптогаманцями. ІІ-агенти зможуть самостійно перевіряти баланси, аналізувати портфелі та готувати транзакції, проте фінальний підпис операцій із переказу коштів усе одно вимагатиме фізичного підтвердження користувача на самому пристрої.

Перед релізом Agent Stack пройшов закрите тестування, у якому взяли участь понад 1 000 штучних інтелектів.

Набір рішень Agent Stack є повністю відкритим і складається з кількох компонентів:

Device Management Kit Skills

Ledger Wallet CLI (інтерфейс командного рядка)

Ledger Enterprise CLI та Ledger Enterprise Multisig CLI (для корпоративних клієнтів та мультипідписів)

Згідно з документацією, інтерфейс Wallet CLI дозволяє ІІ-агенту або безпосередньо користувачеві отримувати дані про рахунки, моніторити баланси й історію операцій, а також готувати транзакції до відправлення. Усі дії, які не потребують підпису приватним ключем, відбуваються автономно. Проте будь-який рух коштів стане можливим лише після того, як власник підтвердить транзакцію на екрані свого гаманця Ledger.

Наразі Wallet CLI підтримує роботу з:

Bitcoin

Ethereum (та EVM-сумісними мережами)

Solana

Ledger пропонує використовувати свої пристрої не лише для збереження криптовалюти, а й для загальної безпеки розробників та ІТ-інфраструктури: