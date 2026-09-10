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10 вересня 2026, 14:33

Частка китайських авто в ЄС перевищила 9%: Італія вимагає жорстких мит

Італійська асоціація автовиробників ANFIA закликала Європейський Союз суттєво посилити захист автомобільного ринку від китайського імпорту. Про це повідомляє асоціація «Укравтопром». Організація пропонує встановити 80% мито на автомобілі та комплектуючі з Китаю, які постачаються понад визначену квоту.

Італійська асоціація автовиробників ANFIA закликала Європейський Союз суттєво посилити захист автомобільного ринку від китайського імпорту.

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Ідея передбачає, що безмитно до ЄС можна буде ввозити китайські автомобілі в обсязі до 8% від річних реєстрацій машин у Європі, а все, що перевищує цей рівень, обкладатиметься високим тарифом. У першій половині 2026 року частка китайських брендів на європейському ринку вже перевищила 9% продажів.

Китай різко нарощує експорт автомобілів

Заклики до нових мит з’явилися на тлі стрімкого зростання китайського автопрому. За даними Китайської асоціації автовиробників (CAAM), у серпні експорт легкових автомобілів із КНР зріс на 67,1% у річному вимірі — до близько 890 тис. одиниць.

За перші вісім місяців року Китай експортував понад 6,2 млн легкових автомобілів, що вже перевищило показник усього 2025 року, коли за кордон було поставлено близько 6 млн легковиків та 7,1 млн транспортних засобів загалом.

Аналітики S&P Global Ratings прогнозують, що за підсумками року експорт китайських легкових авто може зрости ще на 50−70%.

Основним драйвером продажів залишаються електромобілі та гібриди, які приваблюють покупців конкурентними цінами та сучасними технологіями.

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Внутрішній ринок Китаю слабшає

Активне розширення експорту частково пояснюється проблемами всередині Китаю. У серпні продажі легкових автомобілів на внутрішньому ринку країни впали на 25,6%, до менш ніж 1,5 млн машин.

Китайські виробники стикаються з жорсткою конкуренцією, ціновими війнами та уповільненням економіки. Через це компанії дедалі активніше переорієнтовуються на зовнішні ринки та відкривають виробництва за кордоном, щоб зменшити вплив торговельних бар'єрів і логістичних витрат.

Для Європи питання китайського імпорту стає дедалі стратегічнішим: держави ЄС намагаються знайти баланс між доступом до дешевших автомобілів та захистом власної автомобільної промисловості.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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