Авто з Китаю втратили попит в Україні: які моделі купували найчастіше

У першому півріччі 2026 року українці придбали 5891 легковий автомобіль, ввезений з Китаю. Це на 19% менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляє «Укравтопром».

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Основну частину імпорту з КНР становили нові автомобілі. За шість місяців український автопарк поповнили 4932 нові легковики китайського походження. Це на 17% менше, ніж у першому півріччі 2025 року.

Вживаних авто з Китаю було ввезено 959 одиниць. У цьому сегменті спад виявився глибшим — 29% у річному вимірі.

Електромобілі вже не домінують так сильно

Більшість легковиків, ввезених з Китаю, як і раніше, були електромобілями. Але їхня частка помітно скоротилася: у першому півріччі 2026 року BEV становили 52% китайського імпорту проти 85% торік.

На гібриди припало 25% поставок. Бензинові авто зайняли 19%, дизельні — 4%.

Це свідчить про зміну структури попиту. Якщо раніше Китай для українського покупця майже автоматично асоціювався з електромобілями, то тепер частина інтересу зміщується до гібридних і бензинових моделей.

Найпопулярніші нові авто з Китаю

Лідером серед нових легковиків китайського походження став BYD Sea Lion 06. У першому півріччі українці придбали 491 такий автомобіль.

До топ-5 нових моделей увійшли:

BYD Sea Lion 06 — 491 авто;

BYD Leopard 3 — 421 авто;

BYD Song L — 263 авто;

Zeekr 001 — 229 авто;

Chery Tiggo 4 — 211 авто.

Що купували з пробігом

Серед вживаних легковиків з Китаю перше місце посів BYD Song L. За пів року українську реєстрацію отримали 95 таких авто.

До п’ятірки лідерів серед вживаних китайських авто увійшли:

BYD Song L — 95 авто;

Buick Envision — 76 авто;

BYD Song Plus — 56 авто;

BYD Sea Lion 05 — 46 авто;

Toyota Corolla Cross — 44 авто.

Чому імпорт з Китаю скоротився

Падіння імпорту авто з КНР відбувається на тлі загального охолодження попиту на електромобілі в Україні. У першому півріччі 2026 року ринок BEV скоротився вдвічі, а серед імпортованих вживаних авто частка електрокарів знизилася з 22% до 11%.

Як раніше писав «Мінфін», у першому півріччі 2026 року бензинові авто в Україні зросли на 18%, а гібриди — на 34%. На цьому тлі зниження частки електромобілів у китайському імпорті виглядає частиною ширшої зміни моторних вподобань українців.