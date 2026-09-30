Як українці за кордоном витрачають гроші на подарунки рідним в Україні — дослідження Info Sapiens

Подарунки залишаються одним зі способів підтримки рідних і друзів, які живуть в Україні. За даними серпневого опитування, яке провела дослідницька агенція Info Sapiens та bodo . 83% респондентів мають родичів, друзів або знайомих за кордоном, з якими підтримують зв’язок. Серед цієї групи 69% хоча б інколи отримують від них подарунки. Найчастіше це відбувається кілька разів на рік — 21%, раз на рік — 20% або ще рідше — 14%.

Що частіше обирають в подарунок близьким в Україні

Серед тих, хто отримує подарунки від близьких за кордоном, 58% найчастіше отримують їх на день народження. Водночас, 46% зазначили, що близькі надсилають їм подарунки без особливої нагоди. На Новий рік або Різдво подарунки отримують 37%, інші ж свята та події згадували значно рідше: День матері або День батька — 5%, весілля чи річницю весілля — 3%, День закоханих або річницю стосунків — 3%.

Серед тих, хто отримує подарунки з-за кордону, 53% назвали продукти харчування та солодощі. Одяг або взуття отримують 40%, гроші — 35%. Також близькі передають сувеніри з країни перебування — 24%, косметику чи парфумерію та техніку або гаджети — по 19%, ліки або вітаміни — 18%.

Що хотіли б отримувати українці в подарунок

Коли всіх учасників опитування запитали про бажані подарунки, на першому місці опинилися гроші — 38%. Одяг або взуття обрали 26%, техніку чи гаджети — 24%, продукти та солодощі — 22%.

Альтернативою речам є враження, яке можна придбати закордоном, а близькі скористаються безпосередньо в Україні. Таку ідею позитивно сприймають 60% опитаних. Найчастіше вони обирали відпочинок за містом або подорож — 32%, сімейні враження — 28% та можливість самостійно вибрати подарунок у межах певної суми — 25%.

«Подарунок сьогодні не обмежується речами чи грошима», — зазначає Анна Марчук, старший аналітик Info Sapiens.

Про дослідження: опитування проведене Info Sapiens у серпні 2026 року методом CAWI серед 1099 респондентів віком 18−65 років. Вибірка не охоплювала тимчасово окуповані території та території активних бойових дій.