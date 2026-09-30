Десятки пасажирських поїздів в Україні 30 вересня курсують із запізненням. Найбільше від графіка відстають рейси із Запоріжжя та Дніпра — їхнє запізнення перевищує 12 годин. Про це розповіли в «Укрзалізниці».
30 вересня 2026, 12:50
«Укрзалізниця» попередила про затримки: деякі поїзди запізнюються на понад 12 годин
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За даними сервісу «Укрзалізниці», найбільше затримується поїзд № 31/32 Запоріжжя-1 — Перемишль: він відстає від графіка на 12 годин 34 хвилини. Поїзд №¾ Дніпро-Головний — Ужгород також затримується на 12 годин 34 хвилини.
Серед інших рейсів із найбільшими відхиленнями від графіка:
- № 121/122 Київ-Пас. — Миколаїв-Пас. — затримується на 7 годин 57 хвилин;
- № 37/38 Київ-Пас. — Запоріжжя-1 — відстає на 7 годин 56 хвилин
- № 207/208 Харків-Пас. — Одеса-Головна та № 791/792 Кременчук-Пас. — Київ-Пас. — на 7 годин 55 хвилин;
- № 9/10 Київ-Пас. — Будапешт-Келети (+7 годин 39 хвилин);
- № 119/120 Хелм — Дніпро-Головний;
- № 79/80 Львів — Дніпро-Головний (по +7 годин 10 хвилин), а також № 141/142 Чернігів — Ясіня (+6 годин 49 хвилин).
Загалом у переліку «Укрзалізниці» — десятки рейсів із відхиленнями від графіка.
Час прибуття, вказаний у сервісі, є прогнозованим і може змінюватися залежно від ситуації на маршруті. Причини затримок для наведених рейсів наразі не зазначені.
Джерело: Мінфін
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