«Укрзалізниця» попередила про затримки: деякі поїзди запізнюються на понад 12 годин

Десятки пасажирських поїздів в Україні 30 вересня курсують із запізненням. Найбільше від графіка відстають рейси із Запоріжжя та Дніпра — їхнє запізнення перевищує 12 годин. Про це розповіли в «Укрзалізниці».

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За даними сервісу «Укрзалізниці», найбільше затримується поїзд № 31/32 Запоріжжя-1 — Перемишль: він відстає від графіка на 12 годин 34 хвилини. Поїзд №¾ Дніпро-Головний — Ужгород також затримується на 12 годин 34 хвилини.

Серед інших рейсів із найбільшими відхиленнями від графіка:

№ 121/122 Київ-Пас. — Миколаїв-Пас. — затримується на 7 годин 57 хвилин;

№ 37/38 Київ-Пас. — Запоріжжя-1 — відстає на 7 годин 56 хвилин

№ 207/208 Харків-Пас. — Одеса-Головна та № 791/792 Кременчук-Пас. — Київ-Пас. — на 7 годин 55 хвилин;

№ 9/10 Київ-Пас. — Будапешт-Келети (+7 годин 39 хвилин);

№ 119/120 Хелм — Дніпро-Головний;

№ 79/80 Львів — Дніпро-Головний (по +7 годин 10 хвилин), а також № 141/142 Чернігів — Ясіня (+6 годин 49 хвилин).

Загалом у переліку «Укрзалізниці» — десятки рейсів із відхиленнями від графіка.

Час прибуття, вказаний у сервісі, є прогнозованим і може змінюватися залежно від ситуації на маршруті. Причини затримок для наведених рейсів наразі не зазначені.