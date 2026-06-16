МОЗ спростило видачу е-рецептів: кому не треба бігти до сімейних лікарів

Міністерство охорони здоров’я оновило правила видачі електронних рецептів та медичних висновків про тимчасову непрацездатність. Про це повідомляє офіційний сайт МОЗ. Зміни спрямовані на те, щоб пацієнти отримували документи безпосередньо у профільного спеціаліста, без необхідності додатково відвідувати сімейного лікаря.
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Як зміняться процедури отримання медичних документів
Оновлений порядок передбачає три ключові нововведення, які почали діяти з 15 червня 2026 року:
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Алергологи отримали повноваження виписувати е-рецепти за програмою «Доступні ліки». Пацієнти з хронічними хворобами дихальних шляхів, аутоімунними чи запальними патологіями можуть отримати призначення під час прийому у профільного спеціаліста.
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Лікарі екстреної медичної допомоги тепер самі формують медичні висновки про тимчасову непрацездатність. Якщо людина звернулася до відділення невідкладної допомоги через травму або гострий стан, вона отримає документ одразу на місці.
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Розширено список онкологічних спеціальностей, які мають право на відкриття лікарняних. До переліку внесли «Ядерну медицину», а спеціальність «Радіаційна терапія» перейменували на «Радіаційну онкологію» для відповідності чинному законодавству.
Відомство наголошує, що направлення до терапевта виключно заради отримання документа є недоцільним. Подібна вимога створювала черги та надмірне навантаження на систему. Тепер лікар, який встановлює діагноз і веде лікування, самостійно вносить усі записи в Електронну систему охорони здоров’я (ЕСОЗ). Це дозволяє економити час медичного персоналу та зменшує кількість візитів для пацієнтів.
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