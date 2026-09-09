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9 вересня 2026, 16:43

Польща зафіксувала новий максимум працевлаштованих українців

Попередній рекорд кількості працівників з українським громадянством у Польщі було встановлено у листопаді 2025 року. Згідно з останніми даними GUS, у березні цього року цей показник був вищим майже на 15 000 осіб. Про цепише Inpoland.

Попередній рекорд кількості працівників з українським громадянством у Польщі було встановлено у листопаді 2025 року.

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Скільки українців працює в Польщі

Як повідомило Головне статистичне управління, станом на 31 березня 2026 року в Польщі працювало 1 152 700 іноземців. Це на 8%, або на 85 700 осіб, більше, ніж на кінець березня 2025 року. Порівняно з 28 лютого 2026 року ця кількість зросла на 20 200 осіб.

Статистика свідчить, що дедалі більше громадян України знаходить роботу в Польщі. У березні українські працівники становили 68% від загальної кількості працюючих іноземців у Польщі — 784 000 осіб. Це на 9,7% більше, ніж в аналогічний період у попередньому році.

Читайте також: З 8 липня Польща змінює правила працевлаштування: що важливо знати українцям

Таким чином, попередній рекорд від 25 листопада, а саме 769 000 українців на польському ринку праці, було перевершено на 15 000 осіб. Темпи зростання у річному обчисленні виявилися другими серед усіх національностей, що працюють у Польщі.

У відсотковому значенні найбільшим було збільшення колумбійських працівників — +18,9% (+3,2 тис.осіб).

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», із 8 липня 2026 року в країні набрали чинності нові механізми перевірки роботодавців, які можуть суттєво вплинути як на польський бізнес, так і на іноземних працівників.

Йдеться насамперед про посилення контролю за формою працевлаштування. Польська Національна інспекція праці отримає ширші повноваження для перевірки того, чи відповідають умови співпраці між роботодавцем та працівником реальному характеру роботи.

Для українців, які працюють у Польщі за трудовими, цивільно-правовими або B2B-контрактами, ці зміни можуть стати як позитивним сигналом, так і джерелом нових ризиків.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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