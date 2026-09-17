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17 вересня 2026, 15:40

Онлайн-школа ThinkGlobal перша в Україні, де ШІ працює як команда, а не як інструмент

Одна з українських дистанційних шкіл розподілила вісім операційних напрямів між ШІ-агентами, у кожного з яких є ім'я, посада й ділянка відповідальності. На освітньому ринку це поки що виняток: здебільшого штучний інтелект тут зводиться до віджета підтримки на сайті. Для родини це означає дві речі: швидшу відповідь і повний контроль за тим, як минув урок.

Одна з українських дистанційних шкіл розподілила вісім операційних напрямів між ШІ-агентами, у кожного з яких є ім'я, посада й ділянка відповідальності.

Вісім ШІ-агентів із власними зонами відповідальності

За такою моделлю працює онлайн-школа ThinkGlobal — ліцензований заклад освіти для 1−11 класів, у якому за час роботи навчалося понад 7000 учнів. Випускники успішно складають НМТ і без проблем вступають до українських та закордонних ЗВО. Уроки ведуть переважно молоді педагоги — середній вік викладача 28 років, а кандидатуру кожного з них остаточно схвалюють самі учні.

Чат-бот живе від запиту до запиту. Агенти ж ведуть власні напрями і щодня відповідають за їхній стан — від першої консультації для батьків до нічного чергування на сайті. Межі при цьому жорсткі: уроки за вчителями, будь-яке рішення щодо дитини ухвалює людина. ШІ-викладач з відео та голосом поки що лишається планом на майбутнє, а не чинною послугою.

Хто і за що відповідає в ШІ-команді

Напрями розподілені так:

  • Іван — консультант: вступ, документи, формати, розклад.

  • Дарія — ШІ-куратор: супровід учня й контроль успішності.

  • Віктор — контролер якості: перегляд записів уроків і робота зі вчителем.

  • Олександр — маркетолог: рекламні кампанії, банери, аналітика.

  • Остап — сайт: сторінки, форма вступу, розклад, нічне чергування.

  • Антон — адміністратор даних: доступ агентів до інформації та звернень.

  • Ліза — робота з персоналом: підтримка вчителів і кандидатів на вакансії.

  • Тесля — платформа агентів: середовище, у якому працює команда.

Список поповнюється щомісяця. Водночас родина будь-коли може попросити живу людину, і агент передає розмову далі.

Що алгоритм фіксує в роботі вчителя

Усі заняття зберігаються в записах, до яких мають доступ і батьки, і учні. Саме тому вибіркову перевірку тут замінено суцільною: під контроль потрапляють усі уроки без винятку.

Алгоритм звертає увагу на конкретні речі: чи залучили до діалогу кожного учня, чи запитали дитину про домашнє завдання, чи не було ознак булінгу в спілкуванні. За цим стежить Віктор — він помічає відступи від стандарту і не закриває питання, доки вчитель їх не усуне. Ця вимога зафіксована і в тарифах — окремим рядком «AI контроль стандарту».

Першу лінію спілкування тримає ШІ-консультант з анімованим аватаром: він говорить голосом і відповідає на типові запитання за кілька хвилин. Опис кожної ролі та межі повноважень агентів школа зібрала в розділі «Команда AI» — ознайомитися з ними можна за посиланням.

Формати дистанційного навчання і прозорість витрат

Навантаження родина обирає сама. Ціни на 2026−27 навчальний рік відкриті на сайті, а долучитися можна з будь-якого міста України та з-за кордону.

Формат навчання

Живі уроки

Вартість

Повний день онлайн (1−11 клас)

16−25 на тиждень

6 800−7 960 грн/міс

Друга зміна онлайн (1−11 клас)

10 на тиждень, два щодня

4 500 грн/міс

Вільне відвідування онлайн (1−10 клас)

4−8 на тиждень за бажанням

2 200 грн/міс

Документ про освіту (екстернат) онлайн (1−11 клас)

одна контрольна на рік

4 900 грн/рік

Гроші й успішність зведені в одне місце: безоплатний застосунок ThinkGlobal Parent App для iPhone та Android показує оцінки, відвідування занять і рух коштів на рахунку. Списання відбувається за проведені уроки, а не за плин календарного часу.

Технологія має значення там, де видно відповідального

Сама наявність штучного інтелекту у школі вже нічого не доводить: тією чи іншою мірою його використовують майже всі. Різниця починається там, де названі конкретні ролі, межі повноважень і відповідальний за помилку.

Саме за цими критеріями варто оцінювати будь-яку школу, а не лише дистанційну.

Джерело: Мінфін
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