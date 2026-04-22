Google, Amazon, Microsoft та інші вже вклали у ШІ $448 млрд

Найбільші технологічні корпорації світу стрімко нарощують фінансування інфраструктури для штучного інтелекту (ШІ), збільшивши свої капітальні витрати майже втричі з 2022 року. За підсумками останнього кварталу 2025 року сукупні інвестиції п'ятірки лідерів перевищили $140 мільярдів за три місяці. Про це повідомляє Visual Capitalist.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Від експериментів до масштабної розбудови

Згідно з дослідженням аналітичної компанії Epoch AI, сумарні капітальні витрати п'ятірки гіперскейлерів (найбільших провайдерів хмарної інфраструктури) — Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft та Oracle — зросли зі $162,3 млрд у 2022 році до $448,3 млрд за підсумками 2025 року.

Переломний момент настав у середині 2023 року. Відтоді інвестиції в ШІ перейшли від поступового зростання до різкого прискорення із середнім темпом 72% на рік. Замість точкових експериментальних проєктів корпорації розпочали повномасштабне розгортання центрів обробки даних, масову закупівлю спеціалізованих чипів та розбудову хмарних мереж. Лише за четвертий квартал 2025 року загальні витрати цих п'яти компаній склали $140,6 млрд.

Лідери інвестиційних перегонів

Найбільший фінансовий стрибок здійснила корпорація Microsoft. З першого кварталу 2022 року до четвертого кварталу 2025 року вона збільшила свої щоквартальні капітальні видатки на $30 млрд. Друге місце посіла Amazon із приростом у $25 млрд, а замкнула трійку лідерів Alphabet (материнська компанія Google), яка додала $19 млрд. Компанії Meta та Oracle наростили квартальні витрати на $17 млрд та $12 млрд відповідно.

Особливості підрахунку витрат

Для максимальної об'єктивності аналітики не покладалися на заяви керівництва під час пресконференцій, а використовували офіційну фінансову звітність (стандартні форми 10-Q та 10-K, що подаються до Комісії з цінних паперів і бірж США).

У цьому дослідженні під «капітальними витратами» маються на увазі виключно фактичні грошові витрати на основні засоби (нерухомість, заводи та обладнання — PP&E), а також нові договори фінансового лізингу. Такий підхід робить порівняння точнішим, проте дослідники зазначають: не всі ці суми йдуть виключно на ШІ-проєкти. Водночас виключення зі статистики договорів операційного лізингу може навіть дещо занижувати реальний масштаб інвестицій компаній у розширення своїх потужностей.