Henley назвала кількість криптомільйонерів та криптомільярдерів у світі

Кількість людей у світі, які володіють криптовалютами на суму не менше $1 млрд, становить 23 особи, причому у дев'яти з них вартість одних тільки біткоїнів перевищує $1 млрд. Про це йдеться у звіті Crypto Wealth Report 2026, підготовленому консалтинговою компанією Henley & Partners.

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Рейтинг криптобагачів

Криптовалютами на суму щонайменше $1 млн, за оцінкою Henley & Partners, володіють 135 694 особи. У 92 272 з них вартість одних лише біткоїнів становить не менше $1 млн. Ще 290 осіб відносяться до сентімільйонерів — власників цифрових активів на суму від $100 млн. У 151 з них вартість біткоїнів перевищує $100 млн.

Конкретних власників та цифрові активи, з яких складаються статки інших мільярдерів, Henley не називає.

Динаміка кількості криптовалютних багатіїв у звіті відсутня, оскільки у 2026 році компанія змінила методику підрахунку. Раніше дослідники оцінювали криптостани людей виходячи зі своєї бази, тепер відштовхуються від публічних даних блокчейнів.

У доповіді за 2025 рік Henley оцінювала кількість криптомільйонерів у 241,7 тисяч чоловік. З даних Henley & Partners, опублікованих минулого року, випливає, що у світі налічувалося близько 16,3 млн доларових мільйонерів і близько 2,6 тисяч мільярдерів (у цій статистиці враховувалися всі ліквідні активи, включаючи криптовалюту).

У Henley відзначають, що заможні власники криптовалют, які звертаються в компанію, молодші і мобільніші за приватних клієнтів, з якими вона працювала 10 років тому. «Це перше покоління, яке створило значні статки в активі, який спочатку не був прив'язаний до однієї країни», — йдеться у звіті.

Керівник міжнародної податкової практики Aird & Berlis Джек Бернстайн зазначає, що пріоритети цього покоління також змінюються: «Перше покоління творців криптовалютного капіталу стикається з проблемами, які сильно відрізняються від тих, з якими мають справу традиційні сімейні компанії. Для багатьох молодих підприємців акцент вже змістився зі створення стану на його збереження».

Найм'якіша «криптозима»

Загальна вартість світового криптовалютного ринку Henley оцінює $2,6 трлн, з яких близько $1,6 трлн, або 60%, припадає на біткоїн. Станом на кінець серпня перша криптовалюта торгувалася приблизно на 38% нижче за історичний максимум, досягнутий у жовтні 2025 року. У середині 2026 року падіння від піку перевищувало 50%, проте згодом біткоїн частково відновився.

За оцінкою компанії, нинішня «криптозима» стала найм'якшою серед найбільших спадів біткоїну: після піків 2011, 2013, 2017 та 2021 років його ціна щоразу знижувалась більш ніж на 75%.

«Зараз цифрові активи в тому чи іншому обсязі є приблизно 742 млн осіб, а біткоїни — 371 млн. Це показує, що кількість власників криптовалют продовжувала зростати навіть на тлі скорочення ринку», — йдеться в дослідженні.

Просідання ринку змінило і способи зберігання криптовалютних статків та управління ними, зазначається в доповіді. Засновник Sestertivm та інвестиційний керуючий Centurionfx Group Валеріано Лісанті вважає, що ринок перебудувався навколо заможних власників цифрових активів, а «активне управління на криптовалютних ринках більше не є нішевим заняттям».

Рейтинг країн

У рамках Crypto Wealth Report компанія також опублікувала Henley Crypto Adoption Index — рейтинг країн, які найбільш сприятливі для міжнародних інвесторів у цифрові активи. У ньому порівнюються 36 держав, які пропонують програми отримання резидентства чи громадянства за інвестиції.

Індекс складено на основі більш ніж 900 показників. Країни оцінюються за шістьма категоріями: поширення криптовалют серед населення, розвиток інфраструктури, інновації та технології, регулювання, економічні умови та сприятливість оподаткування. Максимально країна може здобути 60 балів.

Сінгапур очолює рейтинг четвертий рік поспіль, набравши 47,1 балів. Країна отримала найвищий результат у категорії інновацій та технологій. ОАЕ з 46,4 бала піднялися за рік із п'ятого на друге місце. Емірати отримали максимальні 10 балів за оподаткування: доходи фізичних осіб від торгівлі криптовалютами, стейкінгу та майнінгу там не оподатковуються.

Гонконг з 46,2 бала посів третє місце, показавши найкращі результати щодо розвитку інфраструктури та економічних умов. США опинилися на четвертій позиції з 43,7 балів і стали єдиною країною, яка отримала максимальні 10 балів за поширення криптовалюту серед населення. П'ятірку лідерів замкнула Швейцарія із 43,4 бала.

Мальта посіла шосте місце і здобула найкращий результат за регуляторне середовище. Позиції, що залишилися, в першій десятці дісталися Таїланду, Великобританії, Кіпру і Багамам.

Новими учасниками індексу в 2026 році стали Багами, які посіли 10-те місце, Кайманові Острови — 12-те, Бахрейн — 13-те, Аргентина — 26-те, Мальдіви — 31-е, Наоеро — 32-е та Парагвай — 35-те.