У Шампані врожай впав на 48%: Франція втратить 140 млн пляшок шампанського

Французьке виноробство готується до одного з найгірших сезонів за десятиліття. У 2026 році виробництво вина у Франції може скоротитися до 3,39 млрд літрів — на 6% менше, ніж роком раніше, і на 28% нижче рівня 2023-го. Як повідомляє Euronews, якщо прогноз справдиться, це буде найменший урожай країни з 1957 року.

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Найсильніше постраждала Шампань. Виробництво вина з урожаю 2026 року прогнозують на рівні 1,34 млн гектолітрів, що на 48% менше, ніж у 2025-му. Для продукції із захищеним найменуванням Champagne падіння становитиме 49% — до 1,24 млн гектолітрів, або на 47% нижче середнього показника за останні п'ять років.

Спека, посуха, заморозки та град

Головною причиною провалу врожаю стали погодні умови. Посуха та хвилі спеки різко знизили врожайність із гектара. У Шампані ситуацію додатково погіршили заморозки в департаменті Ена, град і тривала посуха. Через спеку виноград дозрів значно швидше, тому збір почали вже в середині серпня.

За оцінками галузі, середня врожайність у Шампані може становити лише близько 7000 кг винограду з гектара — найнижчий показник із 1980-х років.

Проблема не обмежується Шампанню. У Юрі виробництво може впасти на 36%, у Бургундії-Божоле — на 33%, а втрати врожаю Піно Нуар у Бургундії перевищують 50%.

Втрачено 140 млн пляшок, але не 2,7 млрд євро виручки

Масштаб втрат у Шампані оцінюють приблизно у 140 млн пляшок місткістю 0,75 літра. За розрахунками професора Бордоського університету Жана-Марі Кардеба, це відповідає потенційній комерційній вартості близько €2,7 млрд.

Водночас це не означає, що виробники втратять €2,7 млрд виручки. Йдеться про вартість продукції, яку не вдалося виробити цього року. Виробники мають запаси готової продукції та резервні вина, які дозволять компенсувати значну частину дефіциту.

Це важливо для споживачів: падіння врожаю на 49% не означає автоматичного скорочення продажів шампанського на 49%. Вино з одного врожаю проходить тривалий процес виробництва, а галузь заздалегідь формує резерви.

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Галузь генерує €5,7 млрд

Масштаб економіки Шампані добре видно за даними галузевого Comité Champagne. У 2025 році виробники відвантажили 266,1 млн пляшок, з яких 57,1% припало на експорт.

Загальна виручка галузі становила €5,7 млрд: €4,4 млрд забезпечили великі шампанські будинки, ще €1,3 млрд — виноградарі та кооперативи.

Тому повторення надзвичайно слабких урожаїв уже становить серйозний економічний ризик. Один неврожай можна компенсувати запасами, але кілька поспіль скорочують резерви, підвищують собівартість продукції та зрештою можуть змусити виробників піднімати ціни.

За оцінкою Кардеба, саме це є головною довгостроковою загрозою: якщо слабкі врожаї стануть регулярними, Шампань може поступово втрачати можливість стабільно забезпечувати всі свої ринки.

Поки ж споживачі навряд чи побачать порожні полиці. Удар припав насамперед по майбутньому виробництву, а не по поточних запасах шампанського.