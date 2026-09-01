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1 вересня 2026, 14:44

Франція почала штрафувати Shein і Temu за дешевий одяг

З 1 вересня Франція почала застосовувати фінансові санкції до виробників і продавців так званої ультрашвидкої моди. Як повідомляє Reuters, під нові правила насамперед потрапляють великі онлайн-платформи з величезним асортиментом дешевих товарів, зокрема китайські Shein і Temu.

З 1 вересня Франція почала застосовувати фінансові санкції до виробників і продавців так званої ультрашвидкої моди.

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Нові платежі передбачені законом про зменшення впливу текстильної промисловості на довкілля. Його мета — скоротити обсяги надвиробництва одягу та стимулювати компанії випускати речі, які довше використовуються і краще піддаються ремонту.

Як визначатиметься розмір штрафу?

Розмір санкції залежить від категорії товару. У 2026 році вона може становити від €0,25 за одиницю, наприклад за шкарпетки або спідню білизну, до €12 за пальто. Водночас платіж не може перевищувати 50% ціни товару без урахування податку на додану вартість.

Механізм побудований не просто на вартості конкретної речі. Під час розрахунку враховуються ширина асортименту, частота появи нових товарів і те, наскільки продукція стимулює покупця до ремонту, а не до заміни речі новою.

Саме ця модель відрізняє французький підхід від звичайного податку на продажі. Чим більше платформа робить ставку на величезну кількість нових позицій і короткий життєвий цикл одягу, тим вищим може бути фінансове навантаження.

За даними проспекту Shein, станом на 31 березня компанія мала понад 2 млн товарних позицій і щодня додавала близько 4 700 нових моделей одягу. Саме масштаби такого асортименту є однією з причин, чому французькі правила насамперед привертають увагу до платформ ультрашвидкої моди.

При цьому традиційні європейські мережі, зокрема Zara та H&M, не повинні відчути такого самого впливу. Їхні онлайн-каталоги значно менші, а модель оновлення асортименту відрізняється від платформ на кшталт Shein.

Гроші стягуватимуться через французьку систему розширеної відповідальності виробника. Отримані кошти спрямовуватимуться на збір, сортування, повторне використання та переробку текстильних відходів.

Платформи вже під тиском

Для Shein нові французькі правила з'явилися на тлі інших проблем. Компанія стикається із завершенням пільгового режиму для дешевих міжнародних посилок у ЄС та США, що збільшує витрати на її бізнес-модель.

Додатковим фактором став запланований вихід Shein на фондовий ринок Гонконгу. Reuters зазначає, що оцінка компанії вже зазнала падіння на тлі посилення регуляторного тиску та змін у правилах торгівлі дешевими посилками.

Представник Shein у Франції раніше заявляв, що нові платежі можуть зрештою позначитися на покупцях через підвищення цін.

Китайське Міністерство торгівлі, зі свого боку, назвало французьке законодавство дискримінаційним торговельним бар'єром і заявило, що воно може суперечити принципам Світової організації торгівлі.

Правила можуть бути ще жорсткіші

Нові платежі — лише одна частина реформи. Закон про ультрашвидку моду також передбачає інформаційні повідомлення на сайтах відповідних платформ щодо повторного використання, ощадливого споживання та переробки. З 1 січня 2027 року Франція планує заборонити рекламу товарів ультрашвидкої моди.

Фінансове навантаження також зростатиме. Французьке Міністерство екологічного переходу повідомило, що максимальний розмір малусу, який у 2026 році обмежений €12, до 2030 року зросте до €19,50 за товар.

Для покупців це означає потенційно дорожчий одяг на платформах, які потрапляють під нові правила. Для самих компаній ставка вища: французька влада фактично намагається змінити економіку моделі, у якій прибуток значною мірою залежить від величезної кількості дешевих товарів і постійного оновлення асортименту.

Водночас Франція стає одним із перших європейських ринків, де такий підхід переходить від дискусій про екологічну шкоду fast fashion до прямого фінансового стимулу для виробників і платформ змінювати свою модель роботи.

Джерело: Мінфін
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