Суд ЄС відхилив позов Угорщини щодо російських активів для України

Загальний суд Європейського Союзу відхилив позов Угорщини проти рішення про спрямування доходів від заморожених активів російського Центробанку на підтримку України. Про це повідомляє Reuters. Йдеться про кошти, які ЄС використовує для фінансування військової допомоги українським Силам оборони.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Facebook: головні фінансові новини

Рішення у справі T-457/24 суд ухвалив 9 вересня. Водночас суд не став оцінювати по суті аргументи Будапешта: позов відхилили через відсутність юрисдикції у цій категорії справ.

Угорщина намагалася оскаржити рішення ЄС

Будапешт подав позов проти рішення Комітету Європейського фонду миру, який у червні 2024 року погодив виділення першого траншу надзвичайних доходів від заморожених російських активів для військової підтримки України.

Угорська сторона стверджувала, що рішення було ухвалене всупереч її позиції та порушує законодавство ЄС. Зокрема, Будапешт наполягав, що його не можна було позбавляти можливості блокувати таке рішення, оскільки Угорщина не є державою-членом, яка робить внесок у відповідний механізм.

Саме рішення, яке оскаржувала Угорщина, стосувалося першого траншу надзвичайних доходів, отриманих від заморожених російських активів.

Читайте також: ЄС виділить Україні 920 мільйонів євро на підготовку до зими та відновлення енергетики — фон дер Ляєн



ЄС уже спрямовує доходи від російських активів Україні

Європейський Союз використовує не самі заморожені активи російського Центробанку, а доходи, які вони генерують. Зокрема, у серпні Єврокомісія повідомила про перерахування Україні €1,4 млрд із доходів від таких активів.

Кошти мають використовуватися для підтримки України, зокрема у сфері оборони.

Таким чином, рішення Загального суду ЄС стало невдачею для спроби Угорщини оскаржити механізм використання надзвичайних доходів від замороженных російських активів через судову процедуру. Водночас саме рішення суду не означає, що він підтвердив законність конфіскації або передачі Україні самих активів російського Центробанку: предметом справи були доходи від них, а позов відхилено через питання юрисдикції.