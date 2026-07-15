ЄС виділить Україні 920 мільйонів євро на підготовку до зими та відновлення енергетики — фон дер Ляєн

Європейський Союз цього року надасть Україні 920 млн євро на підготовку до зими, відновлення та зміцнення енергетичної інфраструктури, яка зазнає російських атак. Про це під час візиту до Києва заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Укрінформ.

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За словами фон дер Ляєн, від початку повномасштабного вторгнення росії Євросоюз уже інвестував майже 4 млрд євро у підтримку енергетичного сектору України.

«Кремль кожної зими намагався заморозити ваш народ, щоб підкорити його. Йому це не вдалося. Не вдалося завдяки надзвичайній стійкості українців і тому, що Європа була поруч із вами та залишатиметься поруч і надалі», — сказала вона.

Президентка Єврокомісії наголосила, що цьогорічні 920 млн євро допоможуть забезпечити стабільну роботу української енергосистеми в зимовий період.

«Ми продовжуємо допомагати відновлювати, ремонтувати та зміцнювати енергетичну інфраструктуру України. Незалежно від того, що станеться цієї зими, ми зробимо все можливе, щоб у домівках українців було світло й тепло», — зазначила фон дер Ляєн.

Вона також запевнила, що Україна й надалі може розраховувати на підтримку Європейського Союзу.

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Нагадаємо

У середу, 15 липня, Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва з офіційним візитом.