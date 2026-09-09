Тимчасовий захист у Чехії після перерви: що потрібно знати українцям

Повторно отримати тимчасовий захист у Чехії у 2026 році можна, але це вже не просте «відновлення» старої візи. Якщо попередній захист припинився, був скасований або людина сама від нього відмовилася, нову заяву розглядають за правилами, які діють у день звернення. А з 5 серпня для частини заявників з’явилася ще одна важлива умова, пише Сzechia-online.

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Окрема ситуація — українці

Окрема ситуація — українці, які мали або досі мають тимчасовий захист в іншій країні ЄС. Тут офіційна інформація МВС Чехії та судова практика виглядають по-різному: портал міністерства досі називає такі заяви неприйнятними, але Вищий адміністративний суд Чехії постановив, що автоматично повертати їх лише через попередній статус в іншій державі не можна.

Тому відповідь на запитання «чи дадуть захист повторно?» залежить не від самого факту старої візи, а від того, де був попередній захист, чи діє він зараз і чи виконує заявник усі чинні умови.

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Коли можна знову подати заяву в Чехії

Офіційний FAQ Міністерства внутрішніх справ Чехії прямо передбачає повторну заяву. Йдеться про випадки, коли людина раніше мала тимчасовий захист, але потім відмовилася від нього, його скасували або він припинився.

Типовий приклад у 2026 році — людина пропустила продовження. Якщо вона не зареєструвалася на продовження до 15 березня, попередній статус завершився 31 березня. Податися заново можна, але МВС уже перевірятиме право на захист за нинішніми правилами.

Що втрачається після повторної заяви

Повторний захист не повертає все до стану, який був до перерви. МВС окремо попереджає, що після нового надання статусу не зберігається безперервність попереднього перебування.

Це може мати значення, наприклад, для спеціального довгострокового перебування, де враховується певний період безперервного статусу.

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Не починаються заново й деякі пільгові строки. Якщо людина вже використала 90 днів, протягом яких після першого надання тимчасового захисту медичне страхування оплачувала держава, повторна заява не дає ще одних нових 90 днів.

Якщо захист був в іншій країні ЄС

На цій темі зараз найбільше плутанини. Портал МВС Чехії досі пише, що люди, яким тимчасовий або міжнародний захист надала інша держава ЄС, не мають права на чеський тимчасовий захист і що такі заяви є неприйнятними.

Судова практика пішла далі. Вищий адміністративний суд Чехії постановив: сам факт попереднього статусу в іншій державі не дозволяє МВС просто повернути заяву без нормального розгляду.

Якщо попередній дозвіл уже припинився, заяву потрібно розглянути по суті. Якщо він усе ще чинний, МВС також не повинно автоматично відмовляти на вході: спершу має з’ясувати, чи припиниться старий статус після надання чеського, або дати людині можливість зробити необхідні кроки для його завершення.

Водночас користуватися правами тимчасового захисту у двох державах одночасно не можна. Якщо заявник хоче зберегти чинний захист в іншій країні й одночасно отримати такий самий статус у Чехії, чеську заяву можуть відхилити.