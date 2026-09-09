Visa зафіксувала 15-кратне зростання розрахунків у стейблкоїнах

Річний обсяг розрахунків із використанням стейблкоїнів у платіжній інфраструктурі Visa перевищив $20 млрд , що більш ніж у 15 разів більше, ніж торік. Про це повідомляє PANews із посиланням на Visa.

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Стейблкоїни швидко набирають популярність у платежах

У другому кварталі в мережі Visa було запущено понад 160 проєктів, пов’язаних із платіжними картками на основі стейблкоїнів. Обсяг таких операцій за рік зріс майже на 200%, що свідчить про активніше використання цифрових активів у банківських платежах і розрахунках.

Visa тестує нову модель фінансування через блокчейн

Visa також розвиває модель кредитування для компаній, які працюють зі стейблкоїн-картками. Разом із Credit Coop компанія використовує смарт-контракти для автоматизації платежів, контролю дебіторської заборгованості та оцінки кредитних ризиків.

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У межах цієї моделі вже проведено понад 9000 блокчейн-платежів, а загальний обсяг фінансування перевищив $2,5 млрд. При цьому, за даними Visa, не було зафіксовано жодного дефолту.

Серед компаній, які отримали оборотний капітал за такою схемою, — Rain, Karta, Moto та Xplace. Використання моделі також дозволяє їм формувати кредитну історію для залучення масштабнішого інституційного фінансування.