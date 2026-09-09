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9 вересня 2026, 9:00

США посилили тиск на Канаду: під заборону потрапили алкоголь і молочні продукти

США посилили торговельний тиск на Канаду, запровадивши заборону на імпорт широкого переліку товарів, — повідомляє Reuters. Нові обмеження набудуть чинності 29 вересня та стали відповіддю на канадські мита проти американської продукції.

США посилили торговельний тиск на Канаду, запровадивши заборону на імпорт широкого переліку товарів, — повідомляє Reuters.

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Під заборону потрапила значна частина алкогольних напоїв, зокрема пиво, вино, віскі, бурбон, ром, горілка, вермут, текіла, мескаль і бренді. Обмеження також стосуються окремих видів молочної продукції та інших товарів.

Крім того, США розширили перелік канадської продукції, на яку поширюється 50%-ве мито. До нього додали різні види сиру, а також окремі види паперу, алюмінію, деревини, меблів, освітлювального обладнання та інших товарів.

Торговельний конфлікт загострюється

Нові обмеження стали черговим етапом ескалації між двома країнами. Раніше Вашингтон запровадив 50%-ві тарифи на канадські товари загальною вартістю близько $20 млрд після кількох невдалих раундів переговорів.

У відповідь Канада ввела власні мита на американську продукцію. Прем'єр-міністр Марк Карні заявив, що країні необхідно зменшувати залежність від найбільшого торговельного партнера та шукати нові можливості для розвитку економіки.

Загострення конфлікту також поставило під сумнів подальшу стабільність торговельної угоди між США, Канадою та Мексикою — USMCA.

Читайте також: Канада ввела мита у відповідь на сотні американських товарів

Під загрозою нові мита на автомобілі

У Вашингтоні також підтвердили, що залишається чинною погроза підвищити мита на канадські автомобілі з 25% до 50% із 1 січня.

Водночас переговори між сторонами тривають. Торговельний представник США Джеймісон Грір уже обговорював ситуацію з канадським міністром, відповідальним за торгівлю зі США, Домініком Лебланом. Очікується, що найближчим часом вони проведуть нові переговори.

Таким чином, попри збереження контактів між Вашингтоном і Оттавою, торговельний конфлікт між двома країнами продовжує загострюватися та охоплює дедалі більше категорій товарів.



Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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0
dima damage
dima damage
9 вересня 2026, 9:56
#
В Україні теж треба ввести санкції на продукцію рошен — можна купувати тільки кварталівські батончики
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