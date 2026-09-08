Канада ввела мита у відповідь на сотні американських товарів

Уряд Канади запровадив мита від 15% до 50% на сотні товарів зі Сполучених Штатів на тлі торговельної суперечки. Про це повідомляє Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Facebook: головні фінансові новини

Як змінилися тарифи

Уряд збільшив імпортне мито на багато американських сталевих виробів з 25% до 50% та застосував тарифи до низки споживчих товарів — мотоциклів, косметики, сиру тощо.

Рішення набрало сили у вівторок, 8 вересня, о 07:01 за київським часом.

Зазначається, що такий крок з боку Оттави особливо сильно вдарить по американських експортерах у таких штатах, як Мічиган та Огайо, які ведуть активний бізнес з Канадою. Саме у цих американських штатах тривають запеклі політичні перегони на проміжних виборах до Конгресу США у листопаді.

Читайте також: Торгова війна загострюється: Канада введе мита до 50% на низку американських товарів

Американські чиновники відмовилися уточнити, як або коли глава Білого дому Дональд Трамп може відповісти Канаді новими заходами з боку США.

Останніми тижнями американські та канадські переговірники намагалися досягти угоди щодо зниження торговельної напруженості та, здавалося, що дійшли згоди щодо загальних умов.

Трамп навіть оголосив 18 серпня, що сторони досягли попередньої угоди та дали три дні на опрацювання деталей. Проте ця угода так і не набрала чинності

Провал цих переговорів призвів до двох тижнів взаємної критики з боку урядів обох країни. Кожна сторона звинувачувала іншу у зриві угоди в останні години перемовин.

Нагадаємо

Нові тарифи Канади стали відповіддю на торговельну політику адміністрації президента США Дональда Трампа. 19 серпня він заявив про тимчасове призупинення запровадження 50% мит на канадські товари на тлі переговорів між країнами.

22 серпня США все ж ввели 50% мита на окремі категорії імпорту з Канади. Після цього канадський уряд заявив про підготовку заходів у відповідь.