Золото під тиском інфляції та ФРС: Китай підтримує ціни закупівлями

Ціни на золото у вівторок знизилися, оскільки побоювання щодо інфляції та очікування жорсткішої політики Федеральної резервної системи США переважили підтримку з боку слабшого долара . Про це пов ідомляє Investing.com

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Ф'ючерси на золото подешевшали на 0,6% — до близько $4448 за унцію, тоді як спотова ціна знизилася приблизно на 0,1%. Водночас індекс долара США опустився на 0,3%, що частково стримало падіння дорогоцінного металу.

Ринки чекають на дані щодо інфляції у США

Головним орієнтиром для інвесторів цього тижня стануть нові дані про споживчі ціни у США. Вони можуть вплинути на очікування щодо наступного рішення ФРС.

Наразі трейдери оцінюють імовірність підвищення ставки ФРС наступного тижня приблизно у 60%. Підтримку цим прогнозам надали сильніші, ніж очікувалося, дані про зайнятість у США.

За словами старшого аналітика IG Тоні Сикамора, золото також перебуває під тиском зростання цін на енергоносії. Подорожчання нафти посилює інфляційні ризики та може призвести до зростання дохідності американських держоблігацій, що робить золото менш привабливим для інвесторів.

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Ієна та Китай підтримують золото

Одночасно ослаблення долара та зміцнення японської ієни створюють певну підтримку для дорогоцінного металу. Ієна наблизилася до максимуму цього року на тлі очікувань підвищення ставки Банком Японії.

Додатковим фактором залишається попит із боку Китаю. Народний банк Китаю у серпні збільшив закупівлі золота до найвищого місячного рівня з 2023 року. Це допомагає підтримувати котирування навіть за несприятливого для металу глобального процентного середовища.

Водночас ситуація на ринку залишається чутливою до рішень ФРС, динаміки інфляції та цін на нафту.