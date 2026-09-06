Jefferies назвав три сценарії зростання золота вище $5 000

Jefferies розробив нову кількісну модель ціноутворення золота, яка передбачає досягнення позначки $4650 за унцію до кінця року. Про це пише Investing.

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Як побудовано нову модель

На відміну від традиційних підходів, модель відмовляється від реальних процентних ставок та курсу долара США на користь аналізу резервної політики центральних банків та бюджетних дефіцитів.

Прогноз передбачає приблизно 5% зростання щодо поточних спотових цін. Для інвесторів в акції найбільш прямим способом участі у стійкому ралі золота залишаються великі золотодобувні компанії та роялті-компанії — зокрема, Newmont та Agnico Eagle, виручка яких і вільний грошовий потік механічно збільшуються в міру того, як реалізована ціна золота перевищує їх сукупні витрати на підтримку виробництва.

Інтелектуальна основа нової моделі починається з діагнозу: стара перестала працювати.

«У 2024−2025 роках золото вийшло за межі своєї історичної залежності від реальних ставок і курсу долара», — зазначає Jefferies.

«В результаті регресійні моделі, що спираються виключно на ці традиційні цінові фактори, як правило, дають оцінку золота значно нижче за поточні спотові рівні і не дозволяють отримати змістовних висновків у рамках поточного циклу».

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Замість того щоб латати застарілу концепцію, Jefferies побудував модель з нуля, звузивши вікно регресії до 30 років — з 1995 по 2025 рік — і зосередивши модель на трьох змінних: інтенсивності диверсифікації резервів, бінарній ознакі того, чи перевищило золото. дефіцит бюджету США як частці ВВП.

Змінна диверсифікація резервів є найбільш оригінальним елементом моделі. Jefferies визначає її як річний обсяг чистих покупок золота центральними банками в тоннах, поділений частку долара у світових валютних резервах, — коефіцієнт, що зростає як зі збільшенням покупок золота центральними банками, і зі зниженням резервної частки долара.

Аналітики Уолл-стріт стверджують, що цей єдиний показник відображає структурний зсув, який традиційні моделі повністю не беруть до уваги.

«Наш аналіз показує, що глобальна диверсифікація резервів у золото — переважно з боку центральних банків (що прискорилося в останні роки) — поряд з більш відомими факторами, такими як бюджетне становище урядів розвинених країн, є статистично значущим фактором, який у сукупності пояснює суттєву частку річної волатильності золота починаючи з1.

Jefferies також навмисно виключив із регресії короткострокові процентні ставки США, зростання грошової маси та індекс долара США.

Компанія визнає, що ці змінні впливають на золото, проте стверджує, що вони «непрямо враховуються через моделі державних витрат та рішення центральних банків у галузі розподілу капіталу». Короткострокові ставки, додає компанія, як і раніше, залишаються актуальним ризиком, який повинен підтримувати підвищену волатильність золота, навіть якщо вони більше не є якорем структурного прогнозу.

Модель підкріплює існуючий прогноз Jefferies, що перевищує консенсус: $4 500 за унцію у другому півріччі 2026 року та $5 000 за унцію у першому півріччі 2027 року. Компанія характеризує ці прогнози як підкріплені, а чи не переглянуті нової кількісної роботою.

«Модель зміцнює нашу впевненість у тому, що структурні драйвери золота залишаються в силі і що ризики для спотової ціни в середньостроковій перспективі, швидше за все, зміщені у бік зростання», — заявив Jefferies.

На думку Jefferies, три екстремальні сценарії здатні самостійно вивести золото вище за відмітку $5 000 за унцію: повернення до бюджетних дефіцитів епохи пандемії COVID-19 на рівні близько 14% ВВП, зниження частки долара у світових валютних резервах нижче 40%, або подвоєння центральними банками поточних.

Сценарний аналіз наочно демонструє, наскільки чутлива модель до динаміки резервів — та ж чутливість формує й основний ризик зниження. Jefferies прямо вказує: «Наша модель, що не дивно, показує, що перехід до чистих продажів з боку центральних банків вплине на золото». Розворот у накопиченні золота центральними банками є найбільш очевидною загрозою для «бичачого» сценарію.

Jefferies позиціонує модель як інструмент, корисний у частині напряму руху, а чи не як вичерпний інструмент, описуючи її як засіб перевірки існуючих прогнозів, а чи не заміну ширшого аналізу.

Компанія зазначає, що з початку 2024 року за періодом, охопленим звітом, золото більш ніж подвоїлося в ціні — рух, який, за її словами, «добре відповідає» прискоренню глобальної диверсифікації резервів у цей метал.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що золото в четвер, 3 вересня, знову подорожчало, повернувшись вище за позначку $4400 за тройську унцію. Спотова ціна металу зросла на 0,9% — до $4429,23. Грудневі ф'ючерси додали 1,4% — до $4474,75.