Атаки рф знизили попит на працівників в Україні, але кадрів бракує

Посилення російських атак уже впливає на український ринок праці: підприємства стали обережніше наймати нових працівників і скоротили попит на персонал. Водночас дефіцит кадрів залишається одним із ключових обмежень для бізнесу, що свідчить про продовження роботи економіки попри безпекові ризики. Про це заявив заступник голови НБУ Володимир Лепушинський.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Facebook: головні фінансові новини

За його словами, зниження попиту на працівників пов'язане з погіршенням ділової активності. Руйнування виробничих і складських об'єктів, перебої в логістиці та зростання невизначеності змушують компанії обережніше ставитися до розширення штату та відкриття нових вакансій.

Бізнес скоротив плани щодо найму

Серпневе опитування підприємств НБУ показало, що очікування щодо чисельності персоналу стали більш стриманими.

Збільшення кількості працівників прогнозували лише будівельні компанії. Натомість підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг очікували скорочення зайнятості. Найпесимістичніші оцінки зафіксовані у промисловості.

Однак це не означає зникнення проблеми з кадрами.

Читайте також: Будівництво в Україні обвалилося: у липні падіння сягнуло 25,9%



Працівників усе одно не вистачає

Підприємства продовжують називати дефіцит кваліфікованих працівників одним із головних факторів, що обмежують їхню діяльність.

За оцінкою Лепушинського, український ринок праці зараз демонструє подвійну тенденцію: бізнес скорочує плани щодо нового найму через посилення безпекових ризиків, але водночас не може повністю забезпечити себе необхідною кількістю персоналу.

Для частини підприємств проблемою стає вже не недостатній попит на продукцію, а фізична відсутність людей, здатних її виробляти та забезпечувати роботу підприємств.

Це свідчить, що, попри удари по інфраструктурі та погіршення умов роботи, українська економіка продовжує функціонувати, а компанії зберігають потребу в працівниках.