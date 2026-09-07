Чистий попит на готівковий євро в Україні впав до мінімуму з листопада 2023 року

У серпні чистий попит українців на готівковий євро знизився до мінімального рівня з листопада 2023 року. Водночас попит на готівковий долар, навпаки, залишався помітно вищим і сягнув п’ятимісячного максимуму. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

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Скільки валюти купили українці

За серпень українці купили готівкової валюти на $448,1 млн більше, ніж продали.

Із цієї суми:

чистий попит на долар становив $317,5 млн;

чистий попит на євро — $132,1 млн в еквіваленті;

за іншими валютами була чиста пропозиція на $1,5 млн в еквіваленті.

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Яка валюта домінує в операціях

У загальному обсязі готівкових валютних операцій найбільша частка припадає на долар: на нього припадає 69,8% угод.

Євро займає 25,4% готівкових операцій, інші валюти — 4,8%.

Чому просів попит на євро

Просідання попиту на готівковий євро аналітик пов’язує з відпускним періодом та використанням євро за кордоном.

За його словами, частина українців накопичувала європейську валюту раніше, а влітку використала її під час поїздок.

Що буде далі

Надалі, за оцінкою аналітика, українці знову можуть переходити до накопичення валюти, але робитимуть це обережно.

Ринок бачить, що курс долара стримується, тому частина покупців активніше обирає саме долар через очікування більшого потенціалу зростання.

Водночас євро залишається потрібним для тих, хто розглядає можливість швидкої релокації взимку.