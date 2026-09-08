МВФ залишив вимогу щодо посилок до 150 євро для наступного траншу

Скасування пільги на податок на додану вартість (ПДВ) для посилок до 150 євро залишається обов'язковою умовою Міжнародного валютного фонду для виділення наступного траншу. Про це заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

МВФ завершив раунд переговорів

«Нинішня місія МВФ завершила раунд переговорів у Києві без домовленості на рівні персоналу щодо другого перегляду програми. Як і раніше, МВФ наполягає на ухваленні законопроєкту про скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. МВФ дав зрозуміти, що відступати від цієї умови не буде», — пише Василевська-Смаглюк.

За її словами, Уряд уже повторно схвалив пакет законопроєктів про оподаткування посилок до 150 євро і має знову внести його до Верховної Ради. Голосування очікується наступного пленарного тижня.

Читайте також: ПДВ на посилки до 150 євро: Кабмін повторно схвалив пакет законопроєктів

«Це доведеться зробити наново після проваленого 1 вересня голосування за ключові законопроєкти, затвердження яких є нашим зобов’язанням перед міжнародними кредиторами», — підсумувала вона.

Нагадаємо

Як писав раніше «Мінфін», 7 вересня Кабінет Міністрів повторно схвалив два пов’язані проєкти законів щодо оподаткування малих поштових та експрес-відправлень вартістю до 150 євро, замовлених через маркетплейси.

30 липня Кабінет міністрів повторно схвалив і направив до Верховної Ради законопроєкт, який передбачає запровадження ПДВ на міжнародні поштові відправлення вартістю до 150 євро.

26 травня Верховна Рада відхилила поправки до законопроєкту № 12360, які передбачали запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Жодна з 11 поправок не набрала необхідної кількості голосів, тож документ не був відправлений на повторне друге читання і зрештою був відхилений у цілому.

Ухвалення законопроєкту є структурним маяком Меморандуму з МВФ від 13 лютого 2026 року.