Київське метро 9 вересня протестує рух під час жовтої тривоги

9 вересня на наземній ділянці Сирецько-Печерської лінії київського метро проведуть тестування руху поїздів під час дії жовтого рівня повітряної загрози. Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

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Це відбудеться напередодні запланованого на 10 вересня запуску руху без обмежень на наземній ділянці «зеленої» лінії під час жовтого рівня.

Зміна правил руху вимагає відпрацювань

Під час тестування працівники метро перевірять алгоритми дій у разі жовтого та червоного рівнів повітряної небезпеки, надзвичайних ситуацій і необхідності евакуації пасажирів.

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Також метрополітен відпрацьовує взаємодію між машиністами, диспетчерами та черговим персоналом станцій, а також порядок інформування пасажирів.

Окремо оновлюється аудіоінформування у 105 головних вагонах Сирецько-Печерської лінії відповідно до нових правил роботи.