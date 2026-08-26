Торгова війна загострюється: Канада введе мита до 50% на низку американських товарів

Канада з 8 вересня запровадить нові контрмита на низку товарів зі США. Їхні ставки будуть від 15% до 50%. Про це повідомило Міністерство фінансів Канади.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Нові тарифи охоплять американський імпорт орієнтовною вартістю $19,9 млрд. У канадському уряді зазначили, що ставки будуть дзеркальними до американських мит і поширюватимуться на товари, які Вашингтон уже обклав додатковими тарифами.

Під дію нових заходів потраплять, зокрема, сталь та алюміній, продукти харчування, побутова, електрична й сільськогосподарська техніка, целюлоза та папір, меблі, одяг і взуття.

Ставку 25% застосують, серед іншого, на побутову техніку, молочну продукцію, рибу та морепродукти, а також окремі види сталевої й алюмінієвої продукції.

Водночас мито у 50% встановлять на сталь та алюміній, меблі, одяг і взуття, які раніше обкладалися тарифом у 25%.

Відповідь Канади на мита США

Нові тарифи Канади стали відповіддю на торговельну політику адміністрації президента США Дональда Трампа. 19 серпня він заявив про тимчасове призупинення запровадження 50% мит на канадські товари на тлі переговорів між країнами.

22 серпня США все ж ввели 50% мита на окремі категорії імпорту з Канади. Після цього канадський уряд заявив про підготовку заходів у відповідь.