Zondacrypto збанкрутувала в Естонії: клієнтам дали строк до 27 жовтня

Суд в Естонії визнав банкрутом BB Trade Estonia OÜ — компанію, яка стояла за польською криптовалютною біржею Zondacrypto. Для клієнтів це означає перехід від фактичного блокування коштів до формальної процедури банкрутства, у межах якої вони можуть заявити свої вимоги до компанії.





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Як повідомляє CoinDesk, кінцевий термін подання вимог кредиторів — 27 жовтня 2026 року. Після формування реєстру кредиторів стане зрозуміло, якою є загальна сума претензій та яку частину коштів клієнти зможуть повернути.

Збитки оцінюють щонайменше у $94 млн

Польська прокуратура оцінює збитки, завдані клієнтам Zondacrypto, щонайменше у 350 млн злотих, або близько $94 млн. Станом на червень слідство отримало понад 3600 заяв від потерпілих.

Водночас ця сума не є остаточним боргом оператора. Вона відображає поточну оцінку збитків у кримінальному провадженні. Остаточний обсяг зобов'язань BB Trade Estonia OÜ визначатиметься під час процедури банкрутства на основі вимог, поданих кредиторами.

Тобто клієнти, які не отримали свої кошти, тепер мають не просто чекати на рішення біржі, а офіційно заявити свої фінансові вимоги у справі про банкрутство.

Як клієнтам повернути кошти

Після відкриття процедури банкрутства клієнти Zondacrypto отримують статус потенційних кредиторів BB Trade Estonia OÜ.

Для участі у процедурі необхідно подати вимогу про заборгованість у встановлений строк — до 27 жовтня 2026 року — та надати документи, які підтверджують наявність коштів або інших активів на рахунку.

Важливо, що подання вимоги не гарантує повного повернення коштів. Сума виплат залежатиме від вартості активів банкрута, кількості кредиторів та їхньої черговості.

Саме після завершення збору вимог можна буде визначити фактичний розмір боргу та потенційний рівень повернення коштів клієнтам.

Zondacrypto з'явилася після BitBay

Історія біржі почалася у 2014 році, коли вона працювала під назвою BitBay. У 2021 році платформа була перейменована на Zonda, а згодом отримала назву Zondacrypto.

Засновником BitBay був Сильвестр Сушек. У березні 2022 року він зник, а у 2026 році польські правоохоронці об'єднали розслідування його зникнення зі справою про діяльність BitBay/Zondacrypto.

Проблеми біржі загострилися на початку 2026 року. Користувачі почали повідомляти про затримки та блокування виведення коштів. У березні платформа призупинила депозити в біткоїнах, а згодом фактично припинила роботу.





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Паралельно триває кримінальне розслідування

Банкрутство оператора не означає завершення кримінальної справи. Польська прокуратура продовжує розслідувати можливе шахрайство, відмивання коштів та обставини діяльності біржі.

У межах справи вже затримано кількох осіб. Останнім став колишній бізнес-партнер Сильвестра Сушека Роман Ж., якому висунули два обвинувачення. За версією слідства, його дії могли завдати клієнтам збитків щонайменше на 7,8 млн злотих. Підозрюваний заперечує провину.

Раніше обвинувачення висунули ще кільком фігурантам, зокрема Радославу П., якому прокуратура закидає отримання годинника вартістю 169 476 злотих, а також виведення з біржі близько 194,4 тис. злотих і €100 тис. напередодні проблем із платоспроможністю компанії.

Що це означає для користувачів

Для користувачів Zondacrypto ключовою подією тепер є не лише кримінальне розслідування, а офіційне банкрутство компанії-оператора.

Клієнти отримали юридичний механізм для заявлення вимог про повернення коштів. Однак 350 млн злотих — це лише поточна оцінка збитків, а не гарантована сума виплат.

Остаточний розмір боргу та можливий обсяг повернення стане зрозумілим після завершення прийому вимог кредиторів і оцінки активів BB Trade Estonia OÜ.