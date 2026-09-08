Українці стали майже вдвічі менше купувати електромобілі: які моделі обирали

У серпні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення BEV. Порівняно із серпнем 2025 року попит на електромобілі знизився на 47%, повідомляє Укравтопром.
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Скільки електромобілів зареєстрували
Основну частину зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4074 одиниці.
Із них:
- 503 авто були новими, що на 73% менше, ніж у серпні минулого року;
- 3571 авто були вживаними, що на 39% менше.
Що з комерційними електромобілями
У серпні українці також зареєстрували 160 комерційних BEV.
Новими серед них були лише 2 автомобілі. Для порівняння, у серпні 2025 року серед 175 комерційних електромобілів новими були 24 авто.
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Найпопулярніші нові електромобілі
До топ-5 нових електромобілів серпня увійшли:
- BYD Sea Lion 06 EV — 102 од.;
- Zeekr 001 — 46 од.;
- Zeekr 7X — 44 од.;
- MG4 EV — 36 од.;
- Toyota bZ4X — 33 од.
Найпопулярніші вживані електромобілі
Серед імпортованих електромобілів із пробігом лідером стала Tesla Model Y.
До топ-5 вживаних електромобілів серпня увійшли:
- Tesla Model Y — 494 од.;
- Tesla Model 3 — 480 од.;
- Nissan Leaf — 454 од.;
- Chevrolet Bolt — 199 од.;
- Hyundai Ioniq 5 — 160 од.
Що це означає
Ринок електромобілів у серпні помітно просів порівняно з минулим роком.
Найбільше падіння зафіксовано у сегменті нових легкових BEV, тоді як основний обсяг попиту, як і раніше, формують імпортовані електромобілі з пробігом.
Серед нових моделей першість утримує BYD Sea Lion 06 EV, а серед вживаних — моделі Tesla.
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