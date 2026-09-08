Українці стали майже вдвічі менше купувати електромобілі: які моделі обирали

У серпні український автопарк поповнили понад 4,2 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення BEV. Порівняно із серпнем 2025 року попит на електромобілі знизився на 47%, повідомляє Укравтопром.

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Скільки електромобілів зареєстрували

Основну частину зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто — 4074 одиниці.

Із них:

503 авто були новими, що на 73% менше, ніж у серпні минулого року;

3571 авто були вживаними, що на 39% менше.

Що з комерційними електромобілями

У серпні українці також зареєстрували 160 комерційних BEV.

Новими серед них були лише 2 автомобілі. Для порівняння, у серпні 2025 року серед 175 комерційних електромобілів новими були 24 авто.

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Найпопулярніші нові електромобілі

До топ-5 нових електромобілів серпня увійшли:

BYD Sea Lion 06 EV — 102 од.; Zeekr 001 — 46 од.; Zeekr 7X — 44 од.; MG4 EV — 36 од.; Toyota bZ4X — 33 од.

Найпопулярніші вживані електромобілі

Серед імпортованих електромобілів із пробігом лідером стала Tesla Model Y.

До топ-5 вживаних електромобілів серпня увійшли:

Tesla Model Y — 494 од.; Tesla Model 3 — 480 од.; Nissan Leaf — 454 од.; Chevrolet Bolt — 199 од.; Hyundai Ioniq 5 — 160 од.

Що це означає

Ринок електромобілів у серпні помітно просів порівняно з минулим роком.

Найбільше падіння зафіксовано у сегменті нових легкових BEV, тоді як основний обсяг попиту, як і раніше, формують імпортовані електромобілі з пробігом.

Серед нових моделей першість утримує BYD Sea Lion 06 EV, а серед вживаних — моделі Tesla.