Audi повертає A2: модель 2000-х стане електромобілем із запасом 646 км

Audi відроджує назву A2, яка використовувалася для компактної моделі бренду на початку 2000-х років. Нова A2 e-tron стане електромобілем і має посилити позиції Audi у компактному сегменті європейського ринку.





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Як повідомляє Reuters, модель орієнтована на попит на компактні та економічні автомобілі. За даними Audi, споживання A2 e-tron становитиме 12,8 кВт·год на 100 км, що є найнижчим показником в історії бренду. Максимальний запас ходу заявлений на рівні 646 км.

Генеральний директор Audi Гернот Дьолльнер зазначив, що для європейського ринку дедалі більшого значення набувають компактні автомобілі з низьким споживанням енергії. За його словами, преміальний сегмент має передбачати не збільшення потужності та ресурсів, а ефективніше їх використання.

Виробництво стартує в Німеччині

Виробництво A2 e-tron буде організовано на заводі Audi в Інгольштадті, Німеччина. Поставки автомобіля заплановані на грудень.

Вихід моделі відбувається на тлі посилення конкуренції на європейському ринку електромобілів. Китайські автовиробники активно розширюють присутність у сегменті доступніших моделей, створюючи додатковий тиск на європейські бренди.

Для Audi компактний електромобіль є одним із способів розширити пропозицію в сегменті, де покупці більше уваги приділяють вартості експлуатації та енергоефективності.

Продажі Audi скорочуються другий рік поспіль

Нову модель Audi виводить на ринок у період погіршення фінансових та виробничих показників. Продажі бренду скорочувалися два роки поспіль, а за підсумками першого півріччя 2026 року знизилися ще на 7%.

Серед основних причин компанія називає посилення конкуренції в Китаї та вплив американських мит.

Проблеми Audi є частиною ширших труднощів Volkswagen Group. Наглядова рада Volkswagen нещодавно схвалила масштабний план скорочення робочих місць, спрямований на зменшення витрат і виробничих потужностей.





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Зміни можуть торкнутися і німецьких підприємств Audi. Зокрема, завод у Неккарзульмі перебуває серед виробничих майданчиків Volkswagen Group, для яких після 2030 року розглядаються сценарії закриття.

Керівництво Audi зазначає, що після 2034 року випуск нових моделей на цьому підприємстві наразі не планується. Компанія має намір разом із профспілками визначити подальшу модель роботи заводу.

Таким чином, повернення A2 відбувається одночасно з перебудовою бізнесу Audi. Компанія робить ставку на компактні електромобілі та підвищення ефективності, водночас скорочуючи витрати та переглядаючи виробничі потужності в Німеччині.



