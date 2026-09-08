60 років, пенсії немає через стаж: чи дадуть субсидію

Людина, яка досягла 60 років, не працює і не отримує пенсію через недостатній страховий стаж, може претендувати на житлову субсидію. Однак для цього потрібно виконати кілька умов. Про це повідомили у Пенсійному фонді України.

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За яких умов можуть призначити субсидію

У ПФУ пояснили, що житлова субсидія може бути призначена людині, яка досягла 60 років, але не набула необхідного страхового стажу для пенсії за віком.

Для цього така особа має:

мати не менш як 15 років страхового стажу;

протягом періоду, за який враховуються доходи для призначення субсидії, хоча б один місяць отримувати державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім'ї.

Йдеться про норму, передбачену підпунктом 3 пункту 14 постанови Кабінету Міністрів № 848.

Що буде при зверненні у жовтні

У Пенсійному фонді навели приклад: якщо людина звернеться за призначенням субсидії у жовтні 2026 року, тобто з початку опалювального сезону, для розрахунку враховуватимуть доходи за січень — червень.

У такому разі субсидію можуть призначити, якщо заявник належав до категорії малозабезпечених і протягом цього періоду хоча б один місяць отримував відповідну державну допомогу.

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Що це означає

Сам факт того, що людині не призначили пенсію у 60 років через недостатній страховий стаж, не позбавляє її права на субсидію автоматично.

Але право на допомогу залежить від наявності мінімум 15 років страхового стажу та отримання допомоги малозабезпеченій сім'ї у періоді, доходи за який беруться для розрахунку субсидії.

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