Укргазбанк отримав штраф 17,6 млн грн від НБУ: що стало причиною

Національний банк у серпні 2026 року застосував заходи впливу до одного банку та чотирьох небанківських фінансових установ за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Зокрема, АБ «Укргазбанк» отримав штраф у розмірі 17,6 млн грн. Про це йдеться в повідомленні регулятора.

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За що оштрафували Укргазбанк

За даними НБУ, порушення стосувалися неналежного виконання банком обов’язків у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Йдеться, зокрема, про неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, неналежну перевірку клієнтів, невиконання обов’язку щодо посиленої перевірки клієнтів із високим ризиком ділових відносин, а також несвоєчасне або неповне подання інформації на запити регулятора.

Найбільший штраф отримала страхова компанія

Найбільший штраф серед зазначених установ Нацбанк застосував до ПАТ «СК «УСГ» — 30,77 млн грн.

Компанію оштрафували за неналежне виконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Крім того, страховій компанії винесли письмове застереження за порушення порядку формування показників статистичної звітності з питань фінмоніторингу.

Кого ще покарав НБУ

Також регулятор застосував штрафи до небанківських фінансових установ:

ТОВ «Макс Кредит» — 1,08 млн грн;

ТОВ «ФК «Гоал» — 391 тис. грн;

ПрАТ «Запоріжзв'язоксервіс» — 255 тис. грн.

Порушення стосувалися організації первинного фінансового моніторингу, належної перевірки клієнтів, оновлення внутрішніх документів, подання інформації на запити НБУ та застосування ризик-орієнтованого підходу.