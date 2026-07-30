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30 липня 2026, 19:10

Чи може підвищення Нацбанком облікової ставки стримати ослаблення гривні

Національний банк ухвалило рішення про підвищення облікової ставки до 15,5% річних. Що це означає на практиці, як облікова ставка впливатиме на курс гривні та ставки за депозитами, розмірковує фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Національний банк ухвалило рішення про підвищення облікової ставки до 15,5% річних.

Підвищення ставки було неочікуваним. Зараз ринок буде переварювати все що відбувається. Це займе кілька днів.

НБУ намагається сформувати умови для підвищення привабливості гривні, але це не змінює девальваційних очікувань. Ставка це більше про намагання монетарними факторами стримати інфляцію, яка зростає й виходить за 2-значні позначки.

Регулятор намагається зв'язати гривневу ліквідність, щоб гривня більше залишалася на депозитах та ОВДП, і не йшла на валютний ринок.

Але зараз фактор впливу міжбанку вищий, ніж фактор операцій населення. Ризик зростання дефіциту через портову блокаду (на додаткові $25−90 млн на день) перекриває можливі спекуляції населення (на додаткові $15−25 млн на день). Дефіцит — більший.

Тобто, на мій погляд, на девальваційний тренд рішення не має суттєво вплинути, проте це фактор стримування ослаблення гривні.

Рівень 45 грн/$ залишається ключовим і його подолання стане сигналом до переходу в нову реальність 45−46 грн/$.

Але не скидаємо з рахунків також євро, зміцнення якого (після рішення та заяв ФРС 29 липня) дає НБУ можливість пом'якшити хватку по долару до гривні, за рахунок зміцнення курсу євро.

Слідкуємо за діями банків, чи погодяться вони на підвищення ставок за депозитами — не думаю, що підвищення буде на рівносильні 0,5 в.п., як і ставка. Як правило, банківські ставки більш скромно зростають. Слідкуємо за Мінфіном, чи погодиться він на підвищення ставок ОВДП. По цих пунктах є питання. Підвищувати ставки за депозитами будуть банки, які переходять на активне кредитування і їм потрібно гроші з рахунків якось направити на депозити.

Автор:
Шевчишин Андрій
фінансовий аналітик Шевчишин Андрій
Джерело: Мінфін
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