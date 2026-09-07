Половина топ-200 криптовалют втратила щонайменше 58% за рік: що відбувається з альткоїнами

Криптовалютний ринок залишається нерівномірним: половина активів із топ-200 за капіталізацією втратила щонайменше 58% вартості порівняно з рівнями жовтня 2025 року, повідомляє Glassnode.

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Біткоїн зараз торгується приблизно на 36% нижче історичного максимуму жовтня 2025 року. За даними Glassnode, за останні 12 місяців подорожчали лише 25 із 200 найбільших криптовалют, тоді як медіанний актив подешевшав на 55%.

Водночас короткострокова динаміка ринку значно краща. За останні 30 днів зросли 91,5% криптовалют із топ-200 — це найширше охоплення зростання за весь період спостережень.

Приватні монети стали головним винятком

Єдиним криптовалютним сектором, який не лише уникнув падіння, а й перевищив рівні попереднього ринкового піку, стали приватні монети.

За рік їхня сукупна капіталізація зросла з $7,1 млрд до $33,6 млрд, а загальне зростання сектору становило близько 213%. Майже половина цього приросту припала на останні 30 днів.

Основним драйвером став Zcash (ZEC). За рік його ціна зросла приблизно на 2500%, завдяки чому криптовалюта піднялася з 82-го місця за капіталізацією до першої десятки.

Зростання не обмежилося Zcash. За даними Glassnode, серед інших приватних криптовалют із топ-200 позитивну річну динаміку також показали XMR, DASH, BDX, NIGHT, DCR, H, RAIL та ZEN.

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Альткоїни залежать від відновлення ринку

Попри масштабні втрати за останній рік, частина альткоїнів уже демонструє відновлення. За даними CoinMarketCap, 7 вересня загальна капіталізація крипторинку знизилася лише на 0,13%, тоді як окремі активи з топ-100 додали понад 10%.

Це свідчить про поступове розширення попиту, однак поки що відновлення залишається вибірковим. Більшість альткоїнів все ще перебуває далеко від рівнів жовтня 2025 року, а приватні монети залишаються головним сектором, який зміг сформувати стійкий висхідний тренд.