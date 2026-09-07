Інфляція, нафта та ставки: чому інвестори готуються до змін

Фондові ринки Європи на початку тижня продовжили зниження на тлі подорожчання нафти, загострення ситуації на Близькому Сході та політичної невизначеності в Європі. Інвестори також готуються до публікації нових даних щодо інфляції у США, які можуть вплинути на подальші рішення центральних банків.









► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси











Одним із головних факторів для фінансових ринків залишається ситуація навколо Ормузької протоки. На тлі військового протистояння Іран заявив про можливе запровадження зони обмеженого доступу за межами протоки.

Нафта зросла на 35% від початку війни

Посилення ризиків для постачання енергоносіїв спричинило новий стрибок цін. Ф'ючерси на Brent подорожчали на 0,6% — до $97 за барель, що стало найбільшим денним зростанням за сім тижнів.

За минулий тиждень нафта подорожчала майже на 8%, а порівняно з кінцем лютого, коли розпочалася війна, її ціна зросла приблизно на 35%.

Ще суттєвіше подорожчало дизельне паливо. Минулого тижня його ціна досягла рекордного рівня і приблизно на 90% перевищила довоєнний показник. Це створює додатковий інфляційний тиск на транспорт, сільське господарство, судноплавство та промисловість.

Центральні банки опинилися під тиском

Зростання вартості енергоносіїв ускладнює завдання центральних банків, які одночасно мають стримувати інфляцію та підтримувати економічну активність.

Ринки очікують, що Європейський центральний банк підвищить ставку до 2,5% на засіданні цього тижня. Ф'ючерси оцінюють у 75% імовірність подальшого підвищення до 3% до грудня.

Інвестори також закладають 75% імовірність підвищення ставки Банком Японії на 0,25 процентного пункту на засіданні 18 вересня. Імовірність ще одного підвищення до грудня оцінюється у 60%.

У США ситуація дещо складніша. Сильніші за очікування дані щодо зайнятості, опубліковані минулого тижня, показали створення 162 тис. робочих місць у серпні. Після цього ринок оцінює ймовірність підвищення ставки ФРС на засіданні 16 вересня у 58%, а в жовтні — у 70%.

Євро залишається під тиском політичних ризиків

Євро на тлі очікуваного підвищення ставки ЄЦБ зміцнився до приблизно $1,1625, однак його потенціал зростання обмежує політична невизначеність у Європі.

Одним із факторів стали результати виборів у німецькій землі Саксонія-Ангальт, де правопопулістська «Альтернатива для Німеччини» (AfD) вийшла на перше місце. Партія виступає, зокрема, за відмову від євро.

Додатковим ризиком для єдиної валюти залишаються президентські вибори у Франції наступного року. Опитування показують високі шанси лідерки французьких правих Марін Ле Пен на перемогу в першому турі. У минулому вона також виступала за вихід Франції з єврозони.

За підсумками року євро вже втратив 1,1% щодо долара, ставши найслабшою серед основних світових валют. Для порівняння, японська єна зміцнилася на 0,7%, а фунт стерлінгів — на 0,4%.





Читайте також: Долар та євро готуються до стрибка: як засідання ЄЦБ вдарить по курсу валют в Україні









Фондові ринки реагують обережно

Європейські акції на початку тижня знизилися приблизно на 0,1%. На американському ринку активність була нижчою через святковий день: ф'ючерси на S&P 500 втратили 0,1%, тоді як Nasdaq зріс на 0,1%.

Таким чином, інвестори одночасно оцінюють кілька ризиків — від подальшого подорожчання енергоносіїв та прискорення інфляції до жорсткішої монетарної політики та політичної нестабільності в Європі.



