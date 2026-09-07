У Києві скоротили комендантську годину: зміни почнуть діяти з 10 вересня

У Києві з 10 вересня скоротять комендантську годину на одну годину. Вона триватиме з 1:00 до 5:00. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко за підсумками засідання Ради оборони Києва.

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Як зміниться комендантська година

Рішення ухвалили відповідно до постанови Кабінету Міністрів та міських ініціатив щодо функціонування столиці в умовах погіршення безпекової ситуації.

Зміни набудуть чинності з 00:00 10 вересня.

Через скорочення комендантської години графік роботи громадського транспорту в Києві продовжать на одну годину.

Графік роботи закладів громадського харчування, розважальних закладів і торговельно-розважальних центрів не змінюватиметься.

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Під час комендантської години місто організує чотири автобусні маршрути від центрального залізничного вокзалу для перевезення пасажирів. За словами Кличка, це пов’язано із частими затримками поїздів.

Нагадаємо

Раніше «Мінфін» писав, що Кабінет Міністрів запровадив два рівні повітряної загрози — жовтий і червоний — та визначив окремі правила роботи бізнесу, закладів освіти і громадського транспорту для кожного з них. Під час жовтого рівня підприємства зможуть продовжувати діяльність за наявності укриття, а об'єкти без нього отримають до трьох місяців на облаштування захисного приміщення.