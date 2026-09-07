Продаж валюти Нацбанком на міжбанку знову перевищив $1 млрд

Національний банк минулого тижня збільшив інтервенції на міжбанківському ринку на $56,8 млн, або на 4,5%, — до $1 млрд 329,0 млн, свідчить статистика на сайті регулятора.

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Попит на валюту

За даними Нацбанку, за перші чотири дні минулого тижня середньоденне негативне сальдо купівлі та продажу валюти юридичними особами збільшилося до $210,3 млн зі $195,0 млн за такий самий період тижнем раніше та загалом становило $841,2 млн.

На ринку валютообмінних операцій населення середньоденне негативне сальдо збільшилося майже вдвічі: з понеділка до четверга воно становило $46,6 млн проти $24,6 млн за аналогічний період попереднього тижня. Купівля безготівкової валюти населенням всі дні перевищувала її продаж.

Офіційний курс гривні до долара на початку минулого тижня становив 44,5505 грн/$1, а на кінець тижня послабився до 44,7273 грн/$1.

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Подібна динаміка спостерігалася й на готівковому ринку, де курс гривні до долара упродовж минулого тижня послабився на 7−8 коп.: купівля — до 44,48 грн/$1, а продаж — до майже 44,88 грн/$1.