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7 вересня 2026, 12:28

Україна змінить правила оподаткування кредитів: що чекає бізнес

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт Мінфіну, який змінює правила врахування процентів за борговими зобов’язаннями під час розрахунку податку на прибуток. Нові норми мають привести українське законодавство у відповідність до статті 4 Директиви ЄС ATAD та поширити обмеження на значно ширше коло кредитів.

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт Мінфіну, який змінює правила врахування процентів за борговими зобов’язаннями під час розрахунку податку на прибуток.

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Зараз обмеження фактично застосовується до процентів за боргами перед нерезидентами, якщо такі зобов’язання перевищують власний капітал компанії більш ніж у 3,5 раза. Новий підхід прибирає цю умову.

Ліміт — 30% EBITDA

Після змін правило поширюватиметься на всі боргові зобов’язання, незалежно від того, хто надав кредит — українська чи іноземна компанія, пов’язана чи незалежна.

Надмірні витрати на запозичення — тобто різницю між процентними витратами та процентними доходами — можна буде врахувати для оподаткування в межах 30% EBITDA.

При цьому окреме обмеження за співвідношенням боргу до власного капіталу, відоме як правило тонкої капіталізації, запроваджувати не планують.

Для бізнесу передбачать винятки

Обмеження не застосовуватиметься, якщо сума витрат на запозичення не перевищує еквівалент 500 тис. євро.

Для компаній, які залучають фінансування від непов’язаних кредиторів без гарантій пов’язаних осіб, передбачений вищий поріг — до 3 млн євро витрат на запозичення.

Також бізнес отримає можливість переносити невраховані витрати на запозичення на майбутні податкові періоди без обмеження строку та в повному обсязі. Нинішнє щорічне скорочення такого залишку на 5% планують скасувати.

Натомість невикористану частину ліміту 30% EBITDA можна буде переносити лише на наступні п’ять податкових років.

Окремі винятки передбачені для банків, страхових компаній та довгострокових проєктів публічної інфраструктури.

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Що буде з уже накопиченими процентами

Проценти, які залишаться неврахованими на кінець 2027 року, не втратять чинність. Їх включать до накопиченої суми витрат на запозичення з 1 січня 2028 року та надалі враховуватимуть за новими правилами.

До набуття Україною повноправного членства в ЄС також планується не поширювати обмеження на кредити міжнародних фінансових організацій, якщо їх виконання забезпечене державними або місцевими гарантіями.

Коли запрацюють зміни

Якщо Верховна Рада ухвалить законопроєкт № 16036, нові правила застосовуватимуться з 1 січня 2028 року.

Проценти за періоди до 2028 року, включно з 2027 роком, оподатковуватимуться за чинними правилами.

Мета змін — запобігти штучному зменшенню оподатковуваного прибутку через надмірне боргове фінансування та наблизити українські правила оподаткування до норм ЄС і рекомендацій ОЕСР у межах плану BEPS.

Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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