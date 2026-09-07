Висока ставка з підвохом: як агенції зайнятості в Польщі приховують реальну оплату

Більшість іноземних працівників, які мали досвід роботи через агенції зайнятості в Польщі, стикалися з непрозорими практиками формування оплати праці. Йдеться про ситуації, коли працівникам обіцяють високу ставку «на руки», але не пояснюють, як вона формується, які податки та внески сплачуються, що входить до офіційної бази та які утримання можуть з’явитися після початку роботи. Про це свідчать результати соціологічного дослідження Аналітичного центру Gremi Personal.

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Опитування проводили з 5 до 18 серпня 2026 року серед 600 іноземних працівників.

З чим найчастіше стикаються працівники

За даними дослідження, 69% іноземних працівників із досвідом роботи через агенції зайнятості в Польщі особисто стикалися щонайменше з однією непрозорою практикою, пов’язаною з формуванням ставки або оформленням оплати праці.

Ще 57,8% мали досвід уже двох і більше таких практик.

Найчастіше працівники згадували:

високе netto без зрозумілого пояснення brutto, внесків ZUS, податків та утримань;

нижчу офіційну базу з умовними бонусами;

розбіжності в кількості годин або ставці;

неочікувані відрахування після початку роботи;

спеціальні форми договору чи статусу, через які обіцяють вищу суму «на руки».

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Чим більше агенцій, тим вищий ризик

Дослідження показує, що досвід непрозорих схем накопичується разом із кількістю агенцій, через які працювала людина.

Серед тих, хто мав досвід лише однієї агенції, з такими практиками особисто стикалися 44%.

Серед працівників, які працювали через дві-чотири агенції, цей показник зростає до 74,5%.

Серед тих, хто мав досвід п’яти і більше агенцій, частка сягає 88,9%.

Висока ставка все ще приваблює

Попри ризики, висока ставка залишається сильним аргументом під час вибору вакансії.

64,3% респондентів оцінили її вплив на вибір роботи у 4−5 балів із 5.

Водночас 74,5% опитаних зазначили, що з часом стали обережніше ставитися до пропозицій із помітно вищою оплатою.

Досвідчені працівники перевіряють уважніше

Найпомітніше зміна поведінки проявляється серед працівників зі стажем у Польщі від трьох років.

95,2% із них або обирають повністю прозору вакансію, або готові розглядати вищу ставку лише після письмового пояснення та можливості перевірити її формування.

Серед працівників із досвідом роботи в Польщі понад три роки 63,8% завжди або майже завжди перевіряють агенцію та умови до згоди на вакансію.

Серед тих, хто працює в Польщі менш як три роки, таких лише 28,9%.

Чого найбільше бояться працівники

Обережність іноземних працівників посилюють історії про можливі наслідки непрозорого оформлення.

Зокрема:

79,5% респондентів побоюються проблем із ZUS та страхуванням;

77% — проблем із легальністю роботи та документами на перебування;

70% — податкових проблем;

69,8% — перевірок з боку PIP, ZUS, KAS або Straż Graniczna.

Крім того, 44,5% опитаних чули у своєму оточенні історії про рішення щодо повернення, заборону повторного в'їзду або випадки, які самі працівники називали «депортацією».

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Що це означає для агенцій зайнятості

В Аналітичному центрі Gremi Personal зазначають, що для агенцій зайнятості це свідчить про зміну правил конкуренції.

Спроба переманювати працівників лише вищою ставкою поступово втрачає ефективність.

Якщо різниця в оплаті не має зрозумілого письмового пояснення, сама висока ставка починає сприйматися як можливий сигнал ризику.

Досвідченіші кандидати дедалі ретельніше перевіряють агенцію, договір, внески ZUS, утримання та документи.

«Конкурентною перевагою стає вже не максимальна цифра в оголошенні, а здатність агенції довести, що ця цифра реальна, прозора і не створить працівникові проблем через кілька місяців», — підкреслюють аналітики Gremi Personal.