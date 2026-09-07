Нафта Brent перевищила $97: танкерні перевезення через Ормуз впали

Ціни на нафту продовжують зростати через загострення конфлікту між США та Іраном і скорочення руху танкерів через Ормузьку протоку — один із ключових маршрутів світових поставок нафти.

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Як повідомляє Bloomberg, ф’ючерси на Brent вранці 7 вересня зросли на 0,82% — до $97,07 за барель. Американська WTI подорожчала на 0,87% — до $92,28.

За минулий тиждень Brent додала 7,8%, а WTI — майже 10%.

Через Ормуз проходить дедалі менше танкерів

За даними Kpler, протягом останніх 10 днів через Ормузьку протоку в середньому проходило лише 10 суден із сировинними вантажами на добу. Це найнижчий показник із травня.

Ситуація погіршилася після нової хвилі ударів США та Ірану по суднах. У суботу американські військові заявили про удари по трьох іранських нафтових танкерах, зокрема біля острова Харг — одного з головних центрів експорту іранської нафти.

Іран, своєю чергою, заявив про атаки на три нафтові танкери в Ормузькій протоці та три американські судна в інших районах.

Аналітики попереджають: якщо обсяги танкерних перевезень продовжать падати, ринок може зіткнутися вже не просто з ризиком перебоїв, а з реальним дефіцитом пропозиції нафти.

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Іран готує нові обмеження

Тегеран також заявив про намір найближчими днями створити зону обмеженого доступу біля Ормузької протоки.

Для світового нафтового ринку це особливо чутливе питання: через Ормузьку протоку раніше проходила приблизно п'ята частина світових поставок нафти.

Водночас ОПЕК+ не змінила заплановану на жовтень політику видобутку. Країни-учасниці мають спочатку узгодити нові квоти, перш ніж ухвалювати рішення про подальше збільшення виробництва.