Нафта по $96 та ставки ЄЦБ: що тисне на європейські акції

Європейські фондові ринки 4 вересня продовжили зниження напередодні важливого звіту про зайнятість у США. Додатковим фактором тиску на ринки стали високі ціни на нафту, які посилюють інфляційні ризики для європейської економіки.

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Як повідомляє Reuters, станом на ранок загальноєвропейський індекс STOXX 600 знизився на 0,2%. Німецький DAX втратив 0,1%, британський FTSE 100 — 0,2%, а французький CAC 40 — 0,2%.

Чому європейські акції дешевшають

Одним із головних факторів для інвесторів зараз є ситуація на нафтовому ринку. Ціна Brent тримається поблизу $96 за барель, а за підсумками тижня нафта може показати найбільше зростання з середини липня.

Для Європи це особливо важливо через значну залежність економіки від імпорту енергоносіїв. Дорожча нафта підвищує витрати компаній і споживачів та одночасно створює додатковий тиск на інфляцію.

Саме тому зростає ризик, що Європейському центральному банку доведеться довше зберігати жорстку грошово-кредитну політику або знову підвищити ставки.

JPMorgan та BNP Paribas прогнозують підвищення ставки ЄЦБ на 25 базисних пунктів у грудні. На їхню думку, подорожчання енергоносіїв посилює аргументи на користь подальшого посилення монетарної політики.

Вищі ставки зазвичай створюють тиск на фондовий ринок, оскільки підвищують вартість кредитування для компаній і зменшують привабливість ризикових активів. Саме очікування нових кроків ЄЦБ змушує інвесторів обережніше ставитися до європейських акцій.

Додаткову невизначеність створюють і дані зі США. Інвестори чекали на публікацію серпневого звіту про зайнятість у несільськогосподарському секторі, який може вплинути на подальші рішення Федеральної резервної системи.

Volkswagen різко подорожчав на тлі реструктуризації

На тлі загального зниження європейського ринку акції Volkswagen продемонстрували протилежну динаміку.

У п’ятницю вони зросли на 5,7%, ставши лідером DAX. Причиною стало рішення наглядової ради автоконцерну щодо масштабної реструктуризації.

Домовленість дозволила уникнути подальшої ескалації конфлікту між компанією, профспілками та акціонером із Нижньої Саксонії. Новий план трансформації інвестори сприйняли як крок до стабілізації ситуації в найбільшого автовиробника Європи.

На цьому тлі загальноєвропейський індекс автомобільного сектору підскочив на 4,3%.

Втім, проблеми Volkswagen нікуди не зникли. Компанія одночасно стикається з американськими імпортними тарифами, стагнацією європейського автомобільного ринку та посиленням конкуренції з боку китайських виробників.

Ці фактори вже негативно вплинули на прибутковість концерну та його котирування. Навіть після п’ятничного зростання акції Volkswagen з початку року залишаються більш ніж на 20% нижче.

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Аналітики вважають реструктуризацію позитивним сигналом, але для стійкого відновлення акцій компанії знадобляться не лише домовленості щодо реформ, а й покращення фінансових показників та конкурентних позицій.

Таким чином, європейський ринок зараз опинився під подвійним тиском: дорога нафта підвищує інфляційні ризики, а це збільшує ймовірність жорсткішої політики ЄЦБ. Водночас окремі компанії, як Volkswagen, можуть зростати завдяки власним корпоративним рішенням, навіть коли загальний ринок рухається вниз.