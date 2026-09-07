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7 вересня 2026, 9:44

Standard Chartered запустив спотову торгівлю Bitcoin та Ether в ОАЕ

Міжнародний банк Standard Chartered зі штаб-квартирою в Лондоні запустив спотову торгівлю Bitcoin та Ether для інституційних клієнтів в Об'єднаних Арабських Еміратах. Послуги надаватимуть через підрозділ банку, діяльність якого регулюється у межах Дубайського міжнародного фінансового центру (DIFC). Про це пише Сointelegraph.

Міжнародний банк Standard Chartered зі штаб-квартирою в Лондоні запустив спотову торгівлю Bitcoin та Ether для інституційних клієнтів в Об'єднаних Арабських Еміратах.

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Що це значить

Завдяки цьому Standard Chartered став першим глобальним банком, який запропонував інституційну торгівлю цифровими активами в регіоні. Крім того, він став першим глобальним системно важливим банком (G-SIB), що запустив аналогічну послугу, йдеться в оприлюдненому в четвер повідомленні банку, яке отримав Cointelegraph.

Що це дасть клієнтам

Інституційні клієнти, які відповідають установленим вимогам, зможуть здійснювати спотові операції з Bitcoin (BTC) та Ether (ETH) через електронні торговельні канали Standard Chartered, інтегровані в наявні платформи банку.

Таким чином Standard Chartered розширює перелік регульованих послуг із криптоактивами в регіоні. У вересні 2024 року банк уже запустив в ОАЕ послуги зі зберігання цифрових активів.

Нагадаємо

У червні Standard Chartered уклав банківську угоду з CoinMENA. Завдяки цьому криптобіржа отримала можливість використовувати інфраструктуру банку для введення та виведення фіатних коштів, ведення рахунків із коштами клієнтів і управління транзакціями на основі віртуальних рахунків.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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