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7 вересня 2026, 9:03

Шахраї маскують фейкові інвестиції під реальні проєкти: як уберегтися

Шахраї дедалі активніше використовують соцмережі, месенджери та інтернет-платформи, щоб створити ілюзію справжнього інвестиційного проєкту та залучити нових «інвесторів». Для цього вони створюють псевдоспільноти, поширюють неправдиву інформацію про нібито прибуткові інвестиції та демонструють фейкові скріншоти заробітків, пише Держспецзвязку.

Шахраї дедалі активніше використовують соцмережі, месенджери та інтернет-платформи, щоб створити ілюзію справжнього інвестиційного проєкту та залучити нових «інвесторів».
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у Facebook: головні фінансові новини

Як працюють шахрайські схеми

Месенджери часто використовують для створення закритих груп або чатів, де учасникам показують «успішні кейси» та переконують швидко переказати гроші.

У таких спільнотах можуть поширювати:

  • неправдиву інформацію про «вигідні інвестиції»;
  • фейкові відгуки інших учасників;
  • підроблені скріншоти прибутків;
  • заклики терміново вкласти кошти, щоб «не втратити шанс».

На що варто звернути увагу

Шахраї також активно запускають рекламу в соцмережах. У ній зазвичай обіцяють:

  • швидкий заробіток;
  • фінансову незалежність;
  • пасивний дохід без спеціальних знань;
  • високий прибуток без ризиків.

Саме такі обіцянки мають насторожити користувачів. Гарантований високий дохід, особливо без досвіду та ризиків, часто є ознакою шахрайської схеми.

Як шахраї в Telegram заробляють на вас: розбір схем фінансового шахрайства (відео)

Як уберегтися від шахраїв

Щоб не втратити гроші, варто дотримуватися базових правил фінансової безпеки:

  • перевіряти інформацію про компанію лише з офіційних джерел;
  • критично ставитися до обіцянок швидкого заробітку;
  • не здійснювати перекази коштів на вимогу невідомих осіб;
  • не встановлювати програми віддаленого доступу на свій пристрій за порадою «інвестиційних консультантів»;
  • у разі сумнівів утриматися від будь-яких фінансових операцій.

Що робити у разі підозри

Якщо пропозиція здається занадто вигідною, краще не поспішати з рішенням.

Перед переказом коштів потрібно перевірити компанію, її реєстрацію, ліцензії, сайт, контакти та репутацію.

Якщо є сумніви щодо справжності інвестиційного проєкту, безпечніше відмовитися від участі, ніж ризикувати власними грошима.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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