Шахраї маскують фейкові інвестиції під реальні проєкти: як уберегтися

Шахраї дедалі активніше використовують соцмережі, месенджери та інтернет-платформи, щоб створити ілюзію справжнього інвестиційного проєкту та залучити нових «інвесторів». Для цього вони створюють псевдоспільноти, поширюють неправдиву інформацію про нібито прибуткові інвестиції та демонструють фейкові скріншоти заробітків, пише Держспецзвязку.
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Як працюють шахрайські схеми
Месенджери часто використовують для створення закритих груп або чатів, де учасникам показують «успішні кейси» та переконують швидко переказати гроші.
У таких спільнотах можуть поширювати:
- неправдиву інформацію про «вигідні інвестиції»;
- фейкові відгуки інших учасників;
- підроблені скріншоти прибутків;
- заклики терміново вкласти кошти, щоб «не втратити шанс».
На що варто звернути увагу
Шахраї також активно запускають рекламу в соцмережах. У ній зазвичай обіцяють:
- швидкий заробіток;
- фінансову незалежність;
- пасивний дохід без спеціальних знань;
- високий прибуток без ризиків.
Саме такі обіцянки мають насторожити користувачів. Гарантований високий дохід, особливо без досвіду та ризиків, часто є ознакою шахрайської схеми.
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Як уберегтися від шахраїв
Щоб не втратити гроші, варто дотримуватися базових правил фінансової безпеки:
- перевіряти інформацію про компанію лише з офіційних джерел;
- критично ставитися до обіцянок швидкого заробітку;
- не здійснювати перекази коштів на вимогу невідомих осіб;
- не встановлювати програми віддаленого доступу на свій пристрій за порадою «інвестиційних консультантів»;
- у разі сумнівів утриматися від будь-яких фінансових операцій.
Що робити у разі підозри
Якщо пропозиція здається занадто вигідною, краще не поспішати з рішенням.
Перед переказом коштів потрібно перевірити компанію, її реєстрацію, ліцензії, сайт, контакти та репутацію.
Якщо є сумніви щодо справжності інвестиційного проєкту, безпечніше відмовитися від участі, ніж ризикувати власними грошима.
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