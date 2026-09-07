Шахраї маскують фейкові інвестиції під реальні проєкти: як уберегтися

Шахраї дедалі активніше використовують соцмережі, месенджери та інтернет-платформи, щоб створити ілюзію справжнього інвестиційного проєкту та залучити нових «інвесторів». Для цього вони створюють псевдоспільноти, поширюють неправдиву інформацію про нібито прибуткові інвестиції та демонструють фейкові скріншоти заробітків, пише Держспецзвязку.

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Як працюють шахрайські схеми

Месенджери часто використовують для створення закритих груп або чатів, де учасникам показують «успішні кейси» та переконують швидко переказати гроші.

У таких спільнотах можуть поширювати:

неправдиву інформацію про «вигідні інвестиції»;

фейкові відгуки інших учасників;

підроблені скріншоти прибутків;

заклики терміново вкласти кошти, щоб «не втратити шанс».

На що варто звернути увагу

Шахраї також активно запускають рекламу в соцмережах. У ній зазвичай обіцяють:

швидкий заробіток;

фінансову незалежність;

пасивний дохід без спеціальних знань;

високий прибуток без ризиків.

Саме такі обіцянки мають насторожити користувачів. Гарантований високий дохід, особливо без досвіду та ризиків, часто є ознакою шахрайської схеми.

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Як уберегтися від шахраїв

Щоб не втратити гроші, варто дотримуватися базових правил фінансової безпеки:

перевіряти інформацію про компанію лише з офіційних джерел;

критично ставитися до обіцянок швидкого заробітку;

не здійснювати перекази коштів на вимогу невідомих осіб;

не встановлювати програми віддаленого доступу на свій пристрій за порадою «інвестиційних консультантів»;

у разі сумнівів утриматися від будь-яких фінансових операцій.

Що робити у разі підозри

Якщо пропозиція здається занадто вигідною, краще не поспішати з рішенням.

Перед переказом коштів потрібно перевірити компанію, її реєстрацію, ліцензії, сайт, контакти та репутацію.

Якщо є сумніви щодо справжності інвестиційного проєкту, безпечніше відмовитися від участі, ніж ризикувати власними грошима.